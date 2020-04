Trump tố WHO khuyến cáo sai lệch về đại dịch Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (7/4) đã chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho rằng các quan điểm của cơ quan này “thiên về phía Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh, các dự đoán và khuyến nghị của WHO về đại dịch Covid-19 thường xuyên sai lệch.

Tổng thống Mỹ đổ cho WHO đã đưa ra lời khuyên sai lầm về dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump nói rằng WHO đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp đặt hạn chế đi lại từ Trung Quốc và đây là một trong những khuyến nghị sai lầm sớm nhất của cơ quan này. “Tổ chức Y tế thế giới rất thiên về phía Trung Quốc, về cơ bản, mọi đánh giá đối với Trung Quốc đều rất tích cực”, ông Trump nói.

“Họ khuyến nghị rất mạnh mẽ rằng đừng đóng cửa biên giới của bạn. Nhưng điều này sẽ là một thảm họa. Họ không muốn nói ra nơi virus SARS-CoV-2 khởi phát. Vậy mà trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tài trợ cho WHO”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump lưu ý rằng, dù sự đóng góp tài chính của Mỹ cho WHO vượt xa Trung Quốc, nhưng cơ quan này dường như chỉ quan tâm đến mối quan hệ của họ với Bắc Kinh.

“Chúng tôi sẽ xem xét việc tài trợ ngay bây giờ bởi vì tôi nghĩ mọi bước đi họ thực hiện đều sai lầm và đều có lợi cho Trung Quốc”, ông Trump nhấn mạnh. “Họ khuyên hãy mở cửa và đừng đóng cửa các biên giới. Nhưng tôi không lắng nghe họ, tôi làm những gì tôi muốn và đó là một động thái tốt”.

Theo Quỹ Kaiser Family, Mỹ đã đóng góp cho WHO 513 triệu USD vào năm 2017, tăng hơn nhiều so với khoản đóng góp 341 triệu USD năm 2016. Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho rằng, quyết định của ông Trump hạn chế việc đi lại với Trung Quốc vào cuối tháng 1 vừa qua sẽ tạo ra “nỗi sợ hãi và sự kỳ thị, trong khi mang lại rất ít lợi ích về mặt y tế”./.