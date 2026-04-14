Trung Quốc cách chức 3 quan chức cấp cao trong một ngày

Thứ Ba, 06:39, 14/04/2026
VOV.VN - Riêng trong ngày 13/4, Trung Quốc đã liên tiếp ra thông báo khai trừ khỏi Đảng và cách chức 3 quan chức cấp cao.

Ba quan chức này gồm bà Ô Lan, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại tức Hội đồng nhân dân) tỉnh Hồ Nam; ông Giang Đôn Đào, cựu Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh và ông Hàn Chiêm Vũ, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc. Ba quan chức do Trung ương quản lý này đều bị “ngã ngựa” vào tháng 10 năm ngoái và bị “song khai” tức khai trừ khỏi Đảng và cách chức sau các cuộc điều tra kéo dài 6 tháng.

Ba quan chức do Trung ương quản lý bị "song khai" trong ngày 13/4. Ảnh ghép theo các nguồn chính thống của Trung Quốc

Thông tin công khai cho thấy, bà Ô Lan là người dân tộc Mông Cổ, sinh tháng 11/1962, quê ở Nội Mông và từng có thời gian dài làm việc tại khu tự trị này. Bà giữ chức Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Nội Mông trước khi chuyển đến Hồ Nam năm 2016. Tại đây, bà từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam và Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh này. Năm 2023, bà trở thành Bí thư Ban cán sự đảng kiêm Phó Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Hồ Nam.

Theo thông báo vừa công bố, qua điều tra, bà Ô Lan đã đánh mất lý tưởng niềm tin, chạy theo chủ nghĩa cơ hội chính trị, cấu kết với những kẻ lừa đảo chính trị; vi phạm tinh thần Tám quy định của Trung ương với việc nhận trang phục và dịch vụ y tế cao cấp miễn phí từ người khác hoặc tham gia các bữa tiệc có thể ảnh hưởng đến việc công bằng thực thi công vụ.

Bà cũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong đề bạt và bổ nhiệm cán bộ; có lối sống gia đình không đúng mực; coi thường pháp luật; lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng dự án và nhận tiền bất hợp pháp với số lượng lớn.

Ông Giang Đôn Đào sinh tháng 5/1969 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, từng giữ các chức vụ quan trọng tại nhiều địa phương của tỉnh này, trước khi trở thành Phó Thị trưởng Trùng Khánh năm 2023.

Cựu quan chức này bị cáo buộc có quan điểm sai lệch nghiêm trọng về thành tích chính trị, vi phạm yêu cầu phát triển chất lượng cao, hành động liều lĩnh, không hoàn thành trách nhiệm chính về quản lý Đảng toàn diện nghiêm minh, chống đối việc thẩm tra của tổ chức và tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan.

Ông cũng bị cáo buộc “sử dụng trái phép công quỹ để chi trả các khoản phí cá nhân”, “can thiệp trái phép vào hoạt động kinh tế thị trường và thi hành pháp luật”, tham gia vào các giao dịch dùng quyền đổi tiền.

Ông Hán Chiêm Vũ sinh tháng 10/1966, từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, trước khi trở thành Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thuốc lá Quốc gia vào năm 2020.

Cựu quan chức này cũng bị cáo buộc vi phạm tinh thần Tám quy định của Trung ương với việc nhận quà tặng và thẻ mua hàng sai quy định; vi phạm các nguyên tắc tổ chức với việc không báo cáo các vấn đề cá nhân theo quy định, nhận hối lộ trong tuyển dụng cán bộ nhân viên. Ông còn bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch dùng quyền đổi sắc và dùng tiền đổi sắc; lạm dụng quyền lực trục lợi cá nhân và nhận tiền bất hợp pháp với số lượng lớn.

Với các cáo buộc trên, hiện cả ba cựu quan chức này đều đã bị chuyển cho cơ quan kiểm sát thẩm tra truy tố.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc đả 3 hổ chống tham nhũng Trung Quốc tham nhũng song khai khai trừ khỏi Đảng
Ông Tập Cận Bình chúc Tết quân đội Trung Quốc, đề cập cuộc chiến chống tham nhũng
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chúc Tết quân đội nước này và ca ngợi lực lượng này đã trải qua quá trình “tôi luyện mang tính cách mạng" trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Trung Quốc quyết không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội
VOV.VN - Ngày 1/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc tiếp tục đăng bài bình luận trên trang nhất, nhấn mạnh việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội”.

Trung Quốc: Xử lý các phần tử tham nhũng để loại bỏ cản trở sự nghiệp "cường quân"
VOV.VN - Trong bài bình luận đăng trên trang nhất sáng 2/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc khẳng định, việc điều tra và xử lý các phần tử tham nhũng như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp “cường quân”, tức xây dựng quân đội hùng mạnh của nước này.

