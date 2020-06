Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên đi quá xa

Trong cuộc họp báo chiều nay (1/6), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vừa chính thức lên tiếng về những chỉ trích và biện pháp trừng phạt nhằm vào Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 30/5.

Cờ Mỹ (phải) và Trung Quốc. Ảnh: IndustryWeek.

Về việc Trung Quốc xây dựng luật an ninh quốc gia tại Hong Kong và Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ xóa bỏ các ưu đãi đặc biệt dành cho đặc khu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, đây là hành động "bất chấp sự thật", "can thiệp nghiêm trọng nội bộ Trung Quốc, phá hoại quan hệ Trung Mỹ", do vậy Trung Quốc "kiên quyết phản đối".

Theo ông Triệu Lập Kiên, việc lập pháp đối với Hong Kong là quyền hiến định của Quốc hội nước này, đồng thời tái khẳng định lập trường không thay đổi của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của mình, trong việc thực thi phương châm "một đất nước hai chế độ" và phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào tình hình Hong Kong.

Trong vấn đề hạn chế du học sinh Trung Quốc và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước này, ông cho rằng hành vi này đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh thị trường, "chắc chắn sẽ gây tổn hại hơn nữa đến nền tảng xã hội" quan hệ giữa hai bên.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ đáp trả Mỹ nếu lợi ích của nước này bị tổn hại và cảnh báo Washington không nên đi quá xa.

Ông Triệu Lập Kiên nói: "Mọi lời nói, hành vi gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc từ phía Mỹ đều sẽ vấp phải sự kiên quyết đáp trả của Trung Quốc. Mưu đồ của Mỹ cản trở Trung Quốc phát triển lớn mạnh nhất định sẽ không thực hiện được. Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức sửa chữa sai lầm, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến ý thức hệ, xử lý thận trọng thỏa đáng các vấn đề liên quan, không nên đi quá xa trên con đường sai lầm."

Liên quan đến việc Mỹ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bắc Kinh lên án Washington "theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và chính trị cường quyền", cho rằng Mỹ "nghiện" việc hủy bỏ các điều ước và rút khỏi các tổ chức đa phương. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của "nước lớn có trách nhiệm" và kêu gọi các nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tăng cường ủng hộ và đầu tư kinh phí cho WHO./.