Trung Quốc chỉ trích Mỹ về việc hạn chế mua đất nông nghiệp

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã phản đối mạnh mẽ quyết định mới của chính phủ Mỹ về việc hạn chế công dân Trung Quốc mua đất nông nghiệp tại Mỹ, cho rằng đây là hành động mang tính phân biệt đối xử rõ rệt và không phù hợp với các quy tắc quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Phía Mỹ đang tùy tiện mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, tước quyền của các tổ chức và công dân từ một số quốc gia nhất định trong việc mua đất và bất động sản. Đây là một hành vi kỳ thị điển hình, đi ngược lại với nguyên tắc của kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế, và cuối cùng sẽ gây tổn hại đến chính lợi ích của Mỹ”, bà Mao Ninh nhấn mạnh.

Bà cũng kêu gọi Mỹ “ngừng ngay lập tức việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ ngày 8/7 thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn công dân Trung Quốc và các “đối thủ nước ngoài” mua đất nông nghiệp vì lý do an ninh quốc gia. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack nhấn mạnh rằng đây là hành động cần thiết để đối phó với “mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng” mà các khoản đầu tư nước ngoài có thể gây ra.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho thấy, tính đến cuối năm 2023, các tổ chức và cá nhân Trung Quốc sở hữu khoảng 277.336 mẫu Anh (tương đương 112.234 ha) đất nông nghiệp tại Mỹ, xếp thứ 20 trong danh sách các nước có cá nhân, tổ chức sở hữu đất nông nghiệp tại Mỹ.

Động thái của Mỹ được xem là một phần trong xu hướng siết chặt kiểm soát đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc ngày càng leo thang. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục phản đối và cho rằng các biện pháp của Washington là vô lý và mang tính đối đầu.