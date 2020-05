Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

Một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc hôm 22/5 vừa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người của vaccine phòng Covid-19. Đây cũng là kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người của vaccine Covid-19 đầu tiên được chính thức công bố trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu của Viện sỹ Trần Vi. Ảnh: CCTV

Nhóm nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của Viện sĩ Trần Vi thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc vừa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn I của vaccine Covid-19 do nhóm thực hiện trên tuần san y khoa uy tín "The Lancet". Kết quả cho thấy, loại vaccine này an toàn và đáp ứng miễn dịch tốt. Sau 28 ngày tiêm, 108 tình nguyện viên không xuất hiện các phản ứng bất thường nghiêm trọng nào.



Theo Viện sỹ Trần Vi, kết quả này là một cột mốc quan trọng, cho thấy loại vaccine này có triển vọng và có thể tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng Covid-19 đứng trước những thách thức chưa từng có, khả năng tạo ra đáp ứng miễn dịch không hẳn chứng minh loại vaccine này có thể bảo vệ con người hoàn toàn miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2. Những kết quả này cho thấy viễn cảnh tích cực của trong quá trình nghiên cứu, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể chính thức đưa vaccine ra thị trường.

Được biết, đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người của vaccine Covid-19 đầu tiên được chính thức công bố trên thế giới. Trước đó, đây cũng là loại vaccine đầu tiên trên trên giới bước vào giai đoạn II thử nghiệm lâm sàng trên người.

Hiện Trung Quốc đã có 5 loại vaccine Covid-19 được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người. 2575 tình nguyện viên đã được tham gia thử nghiệm. Nếu thuận lợi, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II sẽ kết thúc vào tháng 7 tới./.