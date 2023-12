Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết vấn đề Israel- Palestine

Theo văn kiện lập trường do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, Bắc Kinh cho rằng, là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong vấn đề Palestine-Israel.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine-Israel. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã đưa ra 5 đề xuất cho vấn đề này, bao gồm ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh toàn diện, bảo vệ dân thường hiệu quả, đảm bảo cứu trợ nhân đạo, tăng cường hòa giải ngoại giao và tìm kiếm giải pháp chính trị.

Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngay lập tức thực hiện ngừng bắn nhân đạo lâu dài và bền vững; chấm dứt mọi cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường và các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế, tránh tấn công vào các cơ sở dân sự, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an tiếp tục gửi tín hiệu rõ ràng phản đối việc cưỡng bức di dời người dân Palestine, sớm trả tự do cho tất cả thường dân và con tin bị giam giữ.

Tài liệu cũng khuyến nghị các bên liên quan tránh việc tước đoạt vật tư và dịch vụ không thể thiếu cho sự sinh tồn của dân thường Gaza, thiết lập các kênh cứu trợ nhân đạo ở khu vực này và cung cấp khả năng tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn, không rào cản và bền vững. Hội đồng Bảo an cần khuyến khích cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo, cải thiện tình trạng nhân đạo hiện tại, ủng hộ Liên Hợp Quốc và Cơ quan cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine ở Vùng cận Đông (UNRWA) đóng vai trò điều phối trong cứu trợ nhân đạo.

Tài liệu cho rằng Hội đồng Bảo an cần phát huy vai trò điều đình hòa giải, yêu cầu các bên đương sự kiềm chế, ngăn chặn xung đột mở rộng và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Trung Đông; coi trọng vai trò của các nước trong khu vực và tổ chức khu vực, ủng hộ nỗ lực hòa giải của Tổng Thư ký và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, khuyến khích các nước có tầm ảnh hưởng với các bên đương sự đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hạ nhiệt khủng hoảng với lập trường khách quan, công bằng.

Văn kiện cũng khuyến nghị Hội đồng Bảo an thúc đẩy nối lại “giải pháp hai nhà nước”, nhanh chóng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế quy mô lớn hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn do Liên Hợp Quốc chủ đạo và tổ chức, xây dựng thời gian biểu và lộ trình cụ thể cho việc thực hiện “giải pháp hai nhà nước” và thúc đẩy giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine. Văn kiện cũng tái khẳng định “bất kỳ thỏa thuận nào cho tương lai của Gaza đều phải tôn trọng ý nguyện và sự lựa chọn độc lập của người dân Palestine”.

Trung Quốc từng nhiều lần lên tiếng về cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas. Trong phát biểu mới nhất sau cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine-Israel ngày 29/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời đạt được hồi tuần trước.

Nhưng hòa bình không thể chịu sự hạn chế và lệnh ngừng bắn không thể có giới hạn. Mồi lửa chiến tranh một khi đã được dập tắt thì không thể để cháy lại. Ông kêu gọi ngăn chặn cuộc xung đột lan ra toàn bộ khu vực Trung Đông và các nước có ảnh hưởng đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề này.