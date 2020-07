Trung Quốc đe dọa đáp trả mọi trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

Trong cuộc họp báo giới thiệu về Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kong vừa tổ chức hôm nay (1/7) tại Bắc Kinh, quan chức Trung Quốc đã lên tiếng phản bác các chỉ trích của nước ngoài về bộ luật này và khẳng định sẽ đáp trả mọi trừng phạt từ phía Mỹ.



Ông Trương Hiểu Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau (Ảnh: SCIO)

Tại buổi họp báo, ông Trương Hiểu Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định, vấn đề Hong Kong "không liên quan" đến các nước khác, đồng thời lên án đề xuất trừng phạt mà các quốc gia đưa ra. Ông đáp trả, việc một số quốc gia tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với quan chức Trung Quốc là "logic của kẻ cướp".



Theo lời quan chức này, việc Trung Quốc xây dựng luật để bảo vệ an ninh quốc gia tại một khu hành chính cấp địa phương của mình là công việc nội bộ của nước này, không "đụng chạm" đến các nước khác, do vậy các nước không có lý do gì để "đánh" Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, thời kỳ người Trung Quốc phải "nhìn sắc mặt của kẻ khác để hành sự" đã qua.

Liên quan đến những biện pháp trừng phạt của Mỹ, ông Trương Hiểu Minh cho rằng, một số người Mỹ đã "vươn tay quá dài" và nếu họ vẫn tiếp tục các hành động mượn cớ để đổ lỗi thì đây sẽ là cơ hội cho Trung Quốc thể hiện quyết tâm và khả năng "giáng trả" của mình.

"Chỉ cần phía Mỹ ra tay, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong chắc chắn sẽ đáp trả. Các biện pháp liên quan sẽ tùy cơ thực hiện lần lượt từng bước," ông Trương Hiểu Minh nói.

Quan chức Trung Quốc cũng cho biết, đã tham vấn rộng rãi người dân Hong Kong và phản bác những chỉ trích cho rằng luật an ninh mới đang phá hoại quyền tự chủ của đặc khu này. Việc xây dựng luật an ninh riêng cho Hong Kong chính là thể hiện nỗ lực duy trì mô hình "một đất nước, hai chế độ" tại đây.

Ông cũng khẳng định tin tưởng vào tương lai của Hong Kong và những ưu thế tài chính tại đây sẽ không bị suy yếu, dù có những lo ngại về một cuộc chiến tài chính có thể sẽ nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ và làm lung lay vị thế trung tâm tài chính của vùng lãnh thổ này.

Luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong vừa được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký Lệnh công bố chiều 30/6 và có hiệu lực ngay lúc 11h đêm cùng ngày (giờ địa phương) sau khi chính quyền Hong Kong công bố bộ luật, ngay trước thềm kỷ niệm 23 năm vùng lãnh thổ này trở về với Trung Quốc. Một số chuyên gia nước này cho rằng, đây là lần "trở về" thứ 2 với đại lục của Hong Kong./.