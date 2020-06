Trung Quốc đốc thúc Mỹ cần nhìn nhận đúng đắn về vấn đề Hồng Kông

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, nước này không cho phép bất cứ quốc gia nào can dự vào vấn đề Hồng Kông, đồng thời tiếp tục đốc thúc Mỹ có cách nhìn nhận đúng đắn về việc Trung Quốc kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông, dừng ngay việc “mượn” Hồng Kông để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Bà Hoa Xuân Oánh nói: “Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định, việc thiết lập, kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, bảo vệ sự ổn định phồn vinh lâu dài của Hồng Kông không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của xã hội Hồng Kông mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức và các nhân các nước tại đây”.



Bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định, Mỹ nên có các động thái góp phần tăng cường sự ổn định và phồn vinh của Hồng Kông, chứ không phải là ngược lại. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi chỉ trích lãnh đạo ngân hàng HSBC của Anh đã ủng hộ Trung Quốc trong việc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông./.