Trung Quốc gỡ bỏ hàng chục nghìn video “chỉnh sửa bằng AI”

Thứ Sáu, 19:01, 10/04/2026
VOV.VN - Cơ quan quản lý phát thanh và truyền hình Trung Quốc đã gỡ bỏ hàng chục nghìn video được chỉnh sửa bằng AI và xử phạt nhiều tài khoản như một phần trong chiến dịch nhằm hạn chế các nội dung trực tuyến bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố, Tổng cục Phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết, chiến dịch kéo dài một tháng được phát động vào tháng 1 năm nay, nhằm vào các video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa các bộ phim truyền hình kinh điển, bao gồm các bản chuyển thể của “Tứ đại danh tác” tức 4 bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc, gồm Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, cũng như các tác phẩm có chủ đề lịch sử và cách mạng.

Cảnh phim truyền hình "Tam Quốc Diễn Nghĩa" và "Tây Du Ký" bị chỉnh sửa bằng AI. Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc.

Theo cơ quan này, hơn 23.000 video vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 100 tài khoản đã bị xử phạt trong chiến dịch này. Cơ quan này cũng cho biết, các nhà chức trách đã xóa bỏ một số video hoạt hình “kiểu giáo phái”.

Từ ngày 1/2, các nhà chức trách đã chuyển sang hệ thống giám sát thường xuyên để tiếp tục xử lý các nội dung tương tự. Đến 31/3, các nền tảng video trực tuyến lớn đã gỡ bỏ thêm gần 29.000 video vi phạm và xử lý hơn 40 tài khoản. Như vậy, chỉ trong ba tháng, hơn 50.000 video bất hợp pháp đã bị xóa bỏ.

Cơ quan này cũng cho biết, đã chỉ thị các nền tảng tăng cường quy trình kiểm duyệt nội dung, cải thiện khả năng giám sát và tiến hành kiểm tra định kỳ để ngăn chặn sự lan truyền của các nội dung tương tự, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của công nghệ AI, thắt chặt giám sát việc sản xuất và phân phối nội dung, tăng cường định hướng giá trị, xây dựng tuyến phòng thủ an ninh văn hóa vững chắc, thanh lọc hệ sinh thái nghe nhìn trực tuyến, tạo môi trường trong sạch cho sáng tạo nghệ thuật phát thanh và truyền hình.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

VOV.VN - Tuyên bố chung của thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trong các hệ thống AI, khuyến khích các cơ chế tự nguyện hoặc do doanh nghiệp dẫn dắt.

VOV.VN - Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ Benie Sanders vừa tiết lộ, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ tự động hóa đe dọa xóa sổ gần 100 triệu việc làm tại Mỹ trong thập kỷ tới. Ông cũng cảnh báo, AI đang được phát triển theo hướng gia tăng lợi nhuận của các công ty chứ không phải phục vụ lợi ích công cộng.

VOV.VN - Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển với tốc độ vũ bão và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Ngoài những mặt lợi mà nhiều người đã thấy và phân tích, AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhân loại và báo chí. Nhiều người so sánh, AI có tính 2 mặt tương tự công nghệ hạt nhân.

