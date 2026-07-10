Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Trường Chinh-10B

Ngày 10/7, tại bãi phóng vũ trụ thương mại Văn Xương (tỉnh Hải Nam), Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tầng hai vào quỹ đạo, tầng một của tên lửa đã quay trở lại theo phương thẳng đứng và được thu hồi an toàn trên nền tảng ngoài khơi.

Trung Quốc đã thu hồi thành công tầng một của tên lửa Trường Chinh-10B bằng công nghệ hệ lưới thu hồi. Nguồn: CCTV Plus

Nhiệm vụ phóng và thu hồi thành công tầng một của tên lửa Trường Chinh-10B đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng thành công công nghệ thu hồi bằng hệ lưới đối với tên lửa đẩy, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa công nghệ này tiến tới ứng dụng thực tế.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, Trường Chinh-10B có lực đẩy cất cánh khoảng 890 tấn, khối lượng cất cánh khoảng 760 tấn và chiều dài gần 63 m. Trong cấu hình tái sử dụng, tên lửa có thể đưa khoảng 16 tấn tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đáp ứng nhu cầu phóng thương mại với chi phí tối ưu.

So với cuộc thử nghiệm hồi tháng 2/2026, khi tầng một chỉ đáp xuống biển để kiểm chứng sơ bộ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành toàn bộ quy trình bay, bao gồm phóng, đưa tải trọng vào quỹ đạo và thu hồi tên lửa, mô phỏng đầy đủ điều kiện vận hành thực tế.

Về mặt công nghệ, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ thu hồi bằng hệ lưới trên biển. Thay vì sử dụng chân hạ cánh như các phương án phổ biến hiện nay, tên lửa được thiết kế để “móc” vào hệ thống dây cáp bố trí trên không trung của tàu thu hồi. Nhờ sự phối hợp chính xác giữa tên lửa và nền tảng ngoài khơi, quá trình “bắt giữ” diễn ra an toàn, giảm yêu cầu khắt khe về độ chính xác điểm hạ cánh.

Phương pháp này giúp đơn giản hóa cấu trúc tên lửa, giảm trọng lượng do không cần trang bị chân hạ cánh, từ đó tăng hiệu quả tải trọng. Đồng thời, hệ thống lưới có khả năng mở rộng “cửa sổ” thu hồi, nâng cao tỷ lệ thành công và khả năng chịu sai lệch.

Bên cạnh đó, nhiều công nghệ then chốt cũng được kiểm chứng, bao gồm điều khiển dẫn đường chính xác cao, thích ứng với môi trường khí động phức tạp và hệ thống vận chuyển - dựng đứng tên lửa cỡ lớn.

Giới chuyên gia nhận định, thành công này mở ra triển vọng xây dựng hệ thống vận tải không gian chi phí thấp, tần suất cao và bền vững. Trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thử nghiệm tái sử dụng tầng một, hướng tới phục vụ các dự án lớn như mạng vệ tinh quỹ đạo thấp và hệ thống Internet không gian.