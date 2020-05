Trung Quốc phản đối Tuyên bố chung của 4 nước về Hong Kong

Ngay sau khi Ngoại trưởng 4 nước Anh, Mỹ, Australia và Canada ra Tuyên bố chung về Hong Kong, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh hôm nay (29/5) đã lên tiếng phản đối tuyên bố này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bấm nút biểu quyết về dự thảo luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong ngày 28/5. Ảnh: AFP

Theo nội dung đăng tải trên trang thông tin chính thức, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh gọi Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 4 nước là "can thiệp công việc của Hong Kong và nội bộ của Trung Quốc", do vậy Bắc kinh bày tỏ sự "không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối", đồng thời hối thúc các quốc gia ngừng "nhúng tay" vào công việc của Hong Kong và can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn cho rằng, mục tiêu cuối cùng và nội dung cốt lõi của Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh là Trung Quốc thu hồi lại Hong Kong, trong đó không có bất cứ từ ngữ hay điều khoản nào trao cho Anh việc phải chịu trách nhiệm về Hong Kong sau khi trở về với Trung Quốc. Bất cứ quốc gia nào cũng không được dùng Tuyên bố này làm cái cớ để can thiệp vào công việc của Hong Kong và công việc nội bộ của Trung Quốc.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh, việc Quốc hội nước này ra quyết định xây dựng luật an ninh quốc gia là kịp thời, cần thiết, do các hoạt động ly khai, khủng bố bạo lực ngày càng gia tăng tại Hong Kong, thế lực bên ngoài cấu kết với lực lượng "chống Trung Quốc gây rối Hong Kong", lợi dụng đặc khu này để tiến hành các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, thách thức nghiêm trọng chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của nước này.

Cũng theo tuyên bố này, việc xây dựng luật bảo vệ an ninh quốc gia là quyền lập pháp quốc gia của Trung Quốc. Việc lập pháp Điều 23 trong Luật Cơ bản Hong Kong chưa hoàn thành đã gây nên tình trạng "không phòng bị" của Hong Kong trong bảo vệ an ninh quốc gia. Với vai trò cơ quan quyền lực tối cao, Quốc hội Trung Quốc đã thực thi quyền lực và trách nhiệm của mình.

Tuyên bố cũng cho rằng, bảo vệ an ninh quốc gia là ý nghĩa cốt yếu và nền tảng sống còn của nguyên tắc "một đất nước hai chế độ" và việc làm này của Quốc hội Trung Quốc có lợi cho việc duy trì sự tự trị cao độ của Hong Kong cũng như sự tự do thực thi quyền lợi của người dân đặc khu này. Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc đưa ra sau tuyên bố của một số nước về luật an ninh quốc gia tại Hong Kong./.