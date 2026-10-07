Trung Quốc tăng nắm giữ vàng tháng thứ 23 liên tiếp

Dữ liệu chính thức công bố hôm nay (7/10) cho thấy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) - ngân hàng trung ương của nước này - đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 23 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 77,47 triệu ounce (khoảng 2.409,59 tấn) vào cuối tháng 9, tăng so với mức 76,73 triệu ounce của tháng 8.

Một nhân viên bán hàng giới thiệu trang sức vàng tại một triển lãm ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh tư liệu: VCG

Số liệu cũng cho thấy, mức tăng 740.000 ounce trong tháng 9 cao hơn so với mức tăng 650.000 ounce (20,2 tấn vàng) ghi nhận vào tháng 8. Trước đó, lượng vàng PBoC mua thêm trong tháng 8 là lượng bổ sung hàng tháng lớn nhất của ngân hàng này kể từ tháng 10/2023.

Ông Triệu Khánh Minh, chuyên gia kinh tế trưởng của Beijing Longhe Investment, phát biểu với hãng China News cho biết, mặc dù dự trữ vàng của Trung Quốc hiện thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ quốc tế chính thức lại ở mức thấp đáng kể. Do vậy, việc nước này gia tăng nắm giữ vàng là cần thiết để tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế. Hơn nữa, trong bối cảnh giá vàng gần đây đang ở mức khá thấp, việc tăng nắm giữ vàng là một bước đi hợp lý.

Trong khi đó, theo giáo sư Lý Trường An của Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Bắc Kinh, trước đây vàng chủ yếu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, trong tương lai vàng sẽ ngày càng đóng vai trò phòng ngừa các rủi ro tài chính và địa chính trị quốc tế.

Báo cáo “Khảo sát về dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương toàn cầu năm 2026” do Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây cho thấy, 45% các nhà quản lý dự trữ cho biết, dự kiến các ​​tổ chức nơi họ làm việc sẽ tăng lượng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới. Điều này đã nhấn mạnh tầm quan trọng bền vững của vàng trong cơ cấu dự trữ chính thức.

Ông Vương Thanh, chuyên gia trưởng phân tích vĩ mô của Golden Credit Rating International, cho biết vàng là phương tiện thanh toán được toàn cầu công nhận, việc ngân hàng trung ương nước này gia tăng nắm giữ vàng có thể củng cố uy tín của đồng nội tệ và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ diễn ra một cách ổn định và thận trọng. Ông nhận định, việc ngân hàng này tăng tích trữ vàng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới.