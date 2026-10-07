English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc tăng nắm giữ vàng tháng thứ 23 liên tiếp

Thứ Tư, 19:51, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc đã đẩy mạnh việc mua vàng trong tháng 9 bất chấp những biến động của thị trường. Động thái này được đánh giá là giúp phòng ngừa rủi ro tài chính và địa chính trị quốc tế, cũng như thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

Dữ liệu chính thức công bố hôm nay (7/10) cho thấy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) - ngân hàng trung ương của nước này - đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 23 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 77,47 triệu ounce (khoảng 2.409,59 tấn) vào cuối tháng 9, tăng so với mức 76,73 triệu ounce của tháng 8.

trung quoc tang nam giu vang thang thu 23 lien tiep hinh anh 1
Một nhân viên bán hàng giới thiệu trang sức vàng tại một triển lãm ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh tư liệu: VCG

Số liệu cũng cho thấy, mức tăng 740.000 ounce trong tháng 9 cao hơn so với mức tăng 650.000 ounce (20,2 tấn vàng) ghi nhận vào tháng 8. Trước đó, lượng vàng PBoC mua thêm trong tháng 8 là lượng bổ sung hàng tháng lớn nhất của ngân hàng này kể từ tháng 10/2023.

Ông Triệu Khánh Minh, chuyên gia kinh tế trưởng của Beijing Longhe Investment, phát biểu với hãng China News cho biết, mặc dù dự trữ vàng của Trung Quốc hiện thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ quốc tế chính thức lại ở mức thấp đáng kể. Do vậy, việc nước này gia tăng nắm giữ vàng là cần thiết để tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế. Hơn nữa, trong bối cảnh giá vàng gần đây đang ở mức khá thấp, việc tăng nắm giữ vàng là một bước đi hợp lý.

Trong khi đó, theo giáo sư Lý Trường An của Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Bắc Kinh, trước đây vàng chủ yếu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, trong tương lai vàng sẽ ngày càng đóng vai trò phòng ngừa các rủi ro tài chính và địa chính trị quốc tế.

Báo cáo “Khảo sát về dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương toàn cầu năm 2026” do Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây cho thấy, 45% các nhà quản lý dự trữ cho biết, dự kiến các ​​tổ chức nơi họ làm việc sẽ tăng lượng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới. Điều này đã nhấn mạnh tầm quan trọng bền vững của vàng trong cơ cấu dự trữ chính thức.

Ông Vương Thanh, chuyên gia trưởng phân tích vĩ mô của Golden Credit Rating International, cho biết vàng là phương tiện thanh toán được toàn cầu công nhận, việc ngân hàng trung ương nước này gia tăng nắm giữ vàng có thể củng cố uy tín của đồng nội tệ và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ diễn ra một cách ổn định và thận trọng. Ông nhận định, việc ngân hàng này tăng tích trữ vàng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong bối cảnh giá vàng tăng
Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong bối cảnh giá vàng tăng

VOV.VN - Số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa công bố hôm nay (7/10) cho thấy, Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong bối cảnh giá vàng tăng

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong bối cảnh giá vàng tăng

VOV.VN - Số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa công bố hôm nay (7/10) cho thấy, Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh.

Trung Quốc liên tiếp tăng dự trữ vàng và USD
Trung Quốc liên tiếp tăng dự trữ vàng và USD

VOV.VN - Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất gần 10 năm vào tháng 8, trong khi dự trữ vàng tăng tháng thứ 10 liên tiếp.

Trung Quốc liên tiếp tăng dự trữ vàng và USD

Trung Quốc liên tiếp tăng dự trữ vàng và USD

VOV.VN - Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất gần 10 năm vào tháng 8, trong khi dự trữ vàng tăng tháng thứ 10 liên tiếp.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 9 liên tiếp
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 9 liên tiếp

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa công bố số liệu cho thấy nước này tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp gia tăng lượng vàng nắm giữ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 9 liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 9 liên tiếp

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa công bố số liệu cho thấy nước này tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp gia tăng lượng vàng nắm giữ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ