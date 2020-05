Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh Hong Kong tại Quốc hội

Reuters dẫn nguồn quan chức cấp cao chính quyền Hong Kong cho biết, chính phủ Trung Quốc sẽ đưa luật an ninh Hong Kong vào chương trình thảo luận tại phiên họp quốc hội khai mạc ngày 22/5.



Chi tiết của dự luật hiện chưa rõ, nhưng theo nguồn tin, các nội dung cụ thể dự kiến được công bố vào tối cùng ngày.

(Ảnh: SCMP)

Một nguồn tin từ Trung Quốc đại lục am hiểu các vấn đề Hong Kong cho biết, chính phủ trung ương đã kết luận rằng Hội đồng Lập pháp của Hong Kong không thể thông qua luật an ninh riêng trong bầu không khí chính trị hiện nay của thành phố, do đó Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, sẽ đảm nhận trách nhiệm này.

Theo nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết, luật mới sẽ cấm toàn bộ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền trung ương, hành vi can thiệp của nước ngoài trong các vấn đề Hong Kong và các hoạt động khủng bố ở thành phố./.