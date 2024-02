Trung Quốc thúc đẩy quan hệ ngoại giao gấu trúc với Mỹ

Trung Quốc nói Mỹ không được mượn cớ an ninh để ngăn chặn quốc gia khác

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Trợ lý các vấn đề an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, các nước đều có mối quan tâm an ninh quốc gia, nhưng phải hợp lý và chính đáng, không thể chính trị hóa và an ninh hóa.