Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả quy mô lớn

Thông tin từ Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc ngày 19/4 cho biết, sau chiến dịch phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường và công an hai tỉnh Sơn Tây, Tứ Xuyên, một mạng lưới tội phạm sản xuất và tiêu thụ rượu trắng giả, kém chất lượng, xâm phạm nhãn hiệu đã bị triệt phá hoàn toàn.

Ảnh minh họa: AP

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Trung Quốc đã đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại thành phố Lữ Lương và Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, gồm các cơ sở sản xuất, cất giấu hàng hóa, đóng gói, in ấn nhãn mác và chuyển phát sản phẩm vi phạm. Ngoài ra, một điểm bán hàng qua hình thức livestream cũng bị phát hiện và xử lý.

Tang vật thu giữ gồm gần 20.000 thùng rượu trắng giả, hơn 700.000 bộ bao bì, tem nhãn giả, 14 thiết bị phục vụ việc sản xuất hàng giả cùng 41 bồn chứa rượu cỡ lớn. Giới chức Trung Quốc cho biết đây là một trong những vụ việc điển hình, có quy mô lớn trong lĩnh vực xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa thời gian gần đây.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền liên quan vụ án lên tới 260 triệu Nhân dân tệ, đồng thời triệu tập 22 người để phục vụ điều tra, trong đó có 11 người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, 2 người đã bị chuyển hồ sơ để xem xét truy tố.

Theo Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc, từ năm 2024 đến nay, nước này tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Trong giai đoạn 2024-2025, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã xử lý hơn 30 vụ xâm phạm nhãn hiệu có giá trị vi phạm trên 10 triệu Nhân dân tệ, trong đó có 11 vụ vượt 100 triệu Nhân dân tệ.