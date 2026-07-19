Tóm tắt

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào vận hành một cột mốc mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng khi máy đào hầm khiên (TBM) siêu lớn mang tên "Pioneer" chính thức xuất xưởng, sẵn sàng tham gia thi công đường hầm dưới hồ Thái Hồ thuộc tuyến đường sắt liên đô thị Vô Tích - Nghi Hưng (S2) ở tỉnh Giang Tô.