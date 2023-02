Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu

Trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/2 đã có cuộc “tiếp xúc không chính thức” với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, cuộc gặp được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ. Tại đây, ông Vương Nghị đã nêu “lập trường nghiêm khắc” của Trung Quốc đối với “cái gọi là sự cố khí cầu”, đồng thời yêu cầu Mỹ “đối diện và giải quyết những tổn hại do việc lạm dụng vũ lực gây ra cho quan hệ Trung-Mỹ”.

Trước đó, trong phần trả lời câu hỏi sau khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị gọi sự cố khí cầu lần này là “trò hề chính trị”, cho rằng đây là hành động “khó hiểu”, lạm dụng vũ lực, “rõ ràng vi phạm các thông lệ và công ước quốc tế liên quan” của phía Mỹ, khẳng định “Trung Quốc quyết không chấp nhận điều này”.

Ông cảnh báo Washington “không nên làm những điều hoang đường như vậy” về mặt đối ngoại vì nhu cầu chính trị trong nước, đồng thời yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý, sửa chữa sai lầm”. Theo ông, sở dĩ sự cố khí cầu gây nên “sóng gió” cho quan hệ Trung-Mỹ là do “nhận thức và phán đoán chiến lược sai lầm” của Washington. Ông cũng yêu cầu Mỹ “nhìn nhận khách quan, công bằng về sự phát triển của Trung Quốc”.

Trước thềm Hội nghị An ninh Munich, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ từng cho khí cầu di chuyển bất hợp pháp vào không phận nước này ít nhất hơn 10 lần, trong đó có những khu vực nhạy cảm về an ninh như Tân Cương và Tây Tạng.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang gia tăng sau khi khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ hôm 4/2. Mỹ sau đó đưa 6 thực thể Trung Quốc vào danh sách trừng phạt với cáo buộc có liên quan tới chương trình khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc lần đầu tiên đưa hai công ty quân sự của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy do gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này./.