Truyền thông Nga quan tâm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tuần qua, nhiều hãng truyền thông Nga đồng loạt dẫn thông cáo của điện Kremlin cho biết sẽ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại điện Kremlin ngày 9/9.

Báo chí Nga đăng ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Vesti.

Theo hãng tin RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, với các nội dung từ thương mại - kinh tế, khoa học- giáo dục, giao lưu nhân dân đến an ninh và quốc phòng. Hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề thời sự của chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. RIA Novosti đồng thời dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam mong muốn đưa quan hệ với Nga lên một tầm cao mới.

Kênh truyền hình Saint Petersburg cũng nhấn mạnh chương trình nghị sự của chuyến thăm, đồng thời lưu ý chuyến thăm mang cấp nhà nước, thể hiện tầm quan trọng của sự kiện trong quan hệ hai nước.

Báo Komsomolskaya Pravda ngoài thông tin về cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước còn nhắc lại sự kiện hồi tháng 5, khi Phó Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Giang đã chuyển tới Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev lời mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam trong năm nay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Sputnik tập trung vào các lĩnh vực hợp tác dự kiến được lãnh đạo hai nước thảo luận, đồng thời nhấn mạnh việc hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sputnik cũng lưu ý, sau cuộc hội đàm, một gói văn kiện song phương dự kiến sẽ được thông qua.

Nhìn chung, truyền thông Nga bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, với những kết quả cụ thể trong hợp tác song phương.