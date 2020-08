Tuyên bố chung về đối thoại chiến lược Mỹ-Iraq

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dẫn đầu hai đoàn đại biểu tham dự đối thoại chiến lược. Các nội dung thảo luận bao gồm kinh tế, năng lượng, y tế và môi trường, các vấn đề chính trị và ngoại giao, an ninh và chống khủng bố, giáo dục và văn hóa.

Mỹ tái khẳng định tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iraq cũng như các quyết định của giới chức hành pháp và lập pháp của nước này. Hai bên cũng thảo luận cách thức Mỹ có thể hỗ trợ Iraq tổ chức bầu cử quốc hội sớm bao gồm thông qua Phái bộ hỗ trợ Iraq của Liên Hợp Quốc.

Trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố, Mỹ và Iraq tái khẳng định cam kết đạt được các mục tiêu chung thông qua phối hợp an ninh song phương và tiếp tục hợp tác giữa các lực lượng an ninh Iraq và liên minh toàn cầu do Mỹ đứng đầu nhằm đánh bại Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mỹ tái khẳng định ủng hộ cải cách kinh tế của Iraq và hai nước đã thảo luận phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm giúp Iraq hồi phục từ những ảnh hưởng của giá dầu thấp và dịch bệnh Covid-19. Nhân dịp này, chính phủ Iraq cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác về năng lượng với một số tập đoàn của Mỹ bao gồm General Electric, Honeywell UOP và Stellar Energy./.