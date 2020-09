Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 có thể tồi tệ hơn so với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918

Vào đợt bùng phát dịch cúm Tây Ban Nha hơn một thế kỷ trước, trong 2 năm, khoảng 500 triệu người, tương đương 1/3 dân số thế giới vào thời điểm đó đã mắc bệnh. Ước tính số người chết do dịch cúm là từ 10 triệu đến hơn 50 triệu người.

Người dân tại ga tàu ở Vũ Hán ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Tới nay, dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã lây nhiễm cho hơn 26 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 860.000 người trên toàn cầu.

Để so sánh tỷ lệ tử vong giữa 2 dịch bệnh, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã sử dụng dữ liệu mới của đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc), nơi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào cuối năm 2019. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra tỷ lệ tử vong thực tế của dịch Covid-19 là 4,54%.

“Con số này cao hơn so với tỷ lệ tử vong do đại dịch cúm năm 1918”, nhóm nghiên cứu do Yu Hongjie, nhà dịch tễ học tại Đại học Fudan, Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết. Ước tính tử lệ tử vong do cúm Tây Ban Nha dao động từ 1,61-1,98%.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Vũ Hán do đây là nơi mà giới khoa học lần đầu xác định được chủng virus mới sau khi bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng giống như viêm phổi. Điều này làm cho Vũ Hán trở thành nơi phù hợp để so sánh với tỷ lệ tử vong do dịch cúm vào năm 1918, thời điểm mà kiến thức và phương pháp điều trị bệnh do virus cúm A và H1N1 gây ra còn hạn chế.

Trong khi 2 nghiên cứu trước đây ở Bắc Kinh và Hong Kong đã ước tính tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp hơn nhiều, ở mức 1,2% và 1,4%. Nhóm nghiên cứu trên cho biết, họ không tính đến các xét nghiệm RT-PCR được sử dụng ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát. Các nhà khoa học cho rằng, các xét nghiệm vào thời điểm đó chỉ chính xác khoảng 30-40%.

Những người có triệu chứng mắc bệnh nhẹ không nhập viện cũng không được tính vào mô hình nghiên cứu ở Bắc Kinh và Hong Kong. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất bao gồm tất cả các trường hợp này. “Ước tính của chúng tôi về tỷ lệ tử vong có thể là chính xác nhất đối với thành phố Vũ Hán cho đến nay”, chuyên gia Yu và nhóm nghiên cứu cho biết.

Yin Ping, giáo sư dịch tễ học của Trường Cao đẳng Y tế Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Vũ Hán tin rằng, nghiên cứu ở Đại học Fudan là chính xác nhất khi nói đến tỷ lệ tử vong do Covid-19.

“Ước tính này đúng với thực tế hơn. Dịch bệnh lần này thực sự có thể tồi tệ hơn những gì đã xảy ra vào năm 1918”, giáo sư Yin nói.

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Fudan, mặc dù ước tính tỷ lệ tử vong mới ở Vũ Hán chưa hoàn thiện, nhưng nó cung cấp dữ liệu chính xác hơn so với dữ liệu ở khu vực Bắc Mỹ.

Tại Mỹ và Quebec – bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại Canada, tỷ lệ các ca có triệu chứng mắc bệnh lần lượt là 404 và 534 trên 100.000 người, chỉ trong vài tháng đầu tiên của dịch bệnh. Còn ở Vũ Hán, tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở mức 796. Những con số này cho thấy, một số người ở Mỹ và Canada có thể đã tử vong do Covid-19 nhưng không được tính vào số liệu thống kê chính thức.

Ở Mỹ, chỉ những người có triệu chứng mắc bệnh và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới được ưu tiên xét nghiệm. Điều này có thể dẫn đến đánh giá thấp về tỷ lệ tử vong, nghiên cứu cho biết. Trong khi đó, tại Vũ Hán, giới chức đã thực hiện chương trình xét nghiệm trên diện rộng cho toàn bộ người dân./.