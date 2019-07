Ukraine bắt tàu chở dầu Nga, Moscow cảnh báo sắc lạnh

Liên quan đến vụ Ukraine bắt giữ tàu chở dầu của Nga hôm 24/7 vừa qua, căng thẳng giữa các bên dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi chính phủ Ukraine quyết định thả thủy thủ đoàn của chiếc tàu về nước.

Tàu chở dầu Nga Nika Spirit. Ảnh: Reuters

Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) hôm qua (25/7) thông báo, lực lượng biên phòng nước này đã bắt giữ tàu chở dầu của Nga, mang tên Nika Spirit, khi tàu này đang tiến vào cảng Izmail, phía Nam thành phố Odessa, để tiếp nhiên liệu: “Một chiếc tàu được phát hiện vào ngày 24/ 7 khi tiến vào cảng Izmail. Bộ đội biên phòng đã kiểm tra thông tin về con tàu này và phát hiện ra rằng nó có một tên gọi khác trước đó. Nó đã vào cảng Ukraine với một tên gọi mới”.

Giới chức Ukraine cáo buộc con tàu này lúc trước có tên là Neyma, từng có liên quan đến sự cố va chạm giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch thuộc bán đảo Crimea hồi cuối tháng 11, dẫn tới việc Nga bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine và 24 thủy thủ. Theo các quan chức Ukraine, chiếc tàu này từng ngáng đường di chuyển của một chiến hạm Ukraine trong cuộc đối đầu lúc bấy giờ.

Ngay sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Ukraine về các hậu quả khôn lường. Cụ thể, nếu công dân và các tài sản thuộc sở hữu Nga bị bắt làm con tin, điều này sẽ được xem là sự vi phạm “thô bạo nhất” đối với luật pháp quốc tế và các hậu quả sẽ đến rất sớm. Phía Nga cũng khẳng định, động thái của Ukraine sẽ gây bất lợi lớn cho mối quan hệ song phương, vốn đang không được tốt đẹp.

Tuy nhiên, căng thẳng đã được hạ nhiệt sau đó vài giờ khi Ukraine thả các thủy thủ của chiếc tàu về nước. Theo Đại sứ quán Nga ở Ukraine, “thủy thủ đoàn đang trên đường về nhà trong khi tàu chở dầu Nga vẫn đang bị giữ ở Cảng Izmail, Ukraine”. Bộ Ngoại giao Nga cũng mới xác nhận, 10 thủy thủ trên tàu chở dầu đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine một cách an toàn.

Lý giải về việc trả tự do cho các thủy thủ Nga, lực lượng an ninh Ukraine cho rằng, các thủy thủ “không vi phạm các quy định hàng hải và luật pháp của Ukraine, do đó không có bằng chứng để bắt giữ họ”.

Vụ bắt tàu diễn ra khi hai nước đang bước vào thời điểm quan trọng của cuộc đàm phán thả 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ trước đây. Truyền thông Ukraine ngày 24/7 cho biết, hai bên đã đạt thỏa thuận để các thủy thủ được về nước, song giới chức Ukraine sau đó đã bác bỏ thông tin này và cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Hiện đang là thời điểm “khá nhạy cảm” cho mối quan hệ giữa Nga và Ukraine khi chính quyền Kiev có Tổng thống mới. Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine và việc trao đổi tù nhân giữa 2 bên. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai bên dự kiến sẽ có thêm các cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo và các cuộc đàm phán cấp chuyên viên để thu hẹp các bất đồng đang tồn tại giữa 2 nước./.