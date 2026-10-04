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Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

Chủ Nhật, 15:01, 04/10/2026
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VOV.VN - Ukraine lên tiếng xác nhận đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong số các đề xuất đang được xem xét.

Ukraine đồng thời cho biết Ấn Độ đã phát tín hiệu sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải. 

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Hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Ukraine trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: ANI

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Kiev, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết, hiện có 4 đề xuất về ngừng bắn đang được các bên thảo luận, đến từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine, đề xuất của Ấn Độ có phạm vi toàn diện nhất.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, các đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chủ yếu tập trung vào việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen, qua đó khôi phục hoạt động vận chuyển ngũ cốc và các mặt hàng nông sản của Ukraine. Trong khi đó, đề xuất của Mỹ tập trung vào việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng. Ukraine cho biết sẵn sàng xem xét một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng và trên Biển Đen, trong đó phải bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng cảng. Ukraine cũng để ngỏ khả năng thực hiện một lệnh ngừng bắn vô điều kiện dọc tuyến tiếp xúc giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Điểm đáng chú ý là Ukraine cho rằng vấn đề an ninh năng lượng và an toàn hàng hải trên Biển Đen cần được xử lý trong một gói giải pháp thống nhất. Ukraine cũng khẳng định sẵn sàng thảo luận một lệnh ngừng bắn rộng hơn, trong đó có khả năng ngừng bắn vô điều kiện dọc tuyến tiếp xúc, nếu các điều kiện phù hợp được đáp ứng.

Động thái này cho thấy vai trò ngoại giao của Ấn Độ trong vấn đề Ukraine đang được chú ý hơn. New Delhi từ lâu duy trì lập trường kêu gọi các bên giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời giữ liên lạc với cả hai bên trong xung đột. Trong chuyến thăm Ukraine hồi tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết New Delhi sẵn sàng hỗ trợ bất cứ sáng kiến nào có thể góp phần giảm căng thẳng và đưa cuộc xung đột tiến tới chấm dứt.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm thúc đẩy hòa bình. Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông Modi thường xuyên đề cập vấn đề chấm dứt xung đột Ukraine và đưa ra những ý tưởng mà nhà lãnh đạo Nga đánh giá là tích cực, hướng tới tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được đối với các bên. Ông Putin cảm ơn Thủ tướng Modi vì mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng các biện pháp hòa bình và cho rằng Ấn Độ duy trì lập trường trung lập.

Hiện thế giới vẫn đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine. Dẫu vậy, việc các đề xuất ngừng bắn có thể được triển khai trên thực tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào phản ứng của “những người trong cuộc”.

 

Đình Nam/VOV-New Delhi
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