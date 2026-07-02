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Ukraine mở cơ chế để gia tăng mua bán, sản xuất vũ khí với bên ngoài

Thứ Năm, 15:22, 02/07/2026
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VOV.VN - Ukraine vừa khởi động một “cơ chế minh bạch” cho phép các nước đối tác mua vũ khí, thậm chí có thể tham gia sản xuất mặt hàng này.

Theo các báo cáo mới nhất, Ukraine hiện sở hữu năng lực sản xuất hơn 4 triệu UAV mỗi năm và có thể tăng gấp đôi con số đó nếu có đủ kinh phí. Ngày 1/7, Kiev đã phê duyệt một cơ chế nhà nước để xuất khẩu vũ khí, nhằm mục đích huy động vốn cho ngành công nghiệp quốc phòng, trong năm thứ 5 của cuộc xung đột với Nga. Ukraine đồng thời khẳng định nhu cầu quốc phòng trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

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UAV đánh chặn ZIRKA (Ngôi Sao) do công ty NOCTIS của Ukraine sản xuất (Nguồn: X)

Kiev được cho là đã đề nghị chia sẻ kinh nghiệm tác chiến đúc rút được với các nước châu Âu và Trung Đông, những nước quan tâm đến công nghệ máy bay không người lái và chống máy bay không người lái của Ukraine.

“Chính phủ đã phê duyệt cơ chế minh bạch đầu tiên để xuất khẩu vũ khí của Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nước sẽ “có thể mua vũ khí, công nghệ của Ukraine và làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất Ukraine”.  

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết Kiev đang thảo luận với khoảng 20 quốc gia về khả năng ký kết các thỏa thuận quốc phòng mới.

Kể từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra tháng 2/2022, Ukraine đã nhận được nhiều loại vũ khí của các đồng minh phương Tây. Nhưng nước này cũng đã phát triển các công nghệ riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV và hệ thống chống UAV. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, mục tiêu là “thu hút đầu tư quốc tế mà vẫn ưu tiên cung cấp vũ khí” cho quân đội nước này.

“Việc xuất khẩu chỉ khả thi nếu quân đội Ukraine được đảm bảo cung cấp đầy đủ. Nếu nhà nước cần một số loại vũ khí nhất định, thì có thể sẽ không được cấp phép”, ông nói. Ukraine từng cử các chuyên gia về UAV đến nhiều quốc gia Trung Đông trong năm nay để huấn luyện và tham chiến nhưng hạn chế xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn hiện tại.

Cung cấp chuyên gia quân sự

Hồi tháng 4, Tổng thống Volodymir Zelensky tiết lộ rằng các quân nhân Ukraine đã bắn hạ các máy bay không người lái kiểu Shahed của Iran nhắm mục tiêu vào các quốc gia ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Ukraine công khai thừa nhận về kết quả ban đầu khi các chuyên gia nước này tham chiến ở khu vực vùng Vịnh.

“Chúng tôi đã cử các chuyên gia quân sự của mình đến Trung Đông, bao gồm các chuyên gia về UAV đánh chặn và chiến tranh điện tử. Chúng tôi đã trình diễn cho một số quốc gia cách thức sử dụng máy bay đánh chặn”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo vài tháng trước.

Kiev đã ký các thỏa thuận 10 năm với 3 quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar; theo đó các công ty Ukraine sẽ hợp tác với lực lượng vũ trang địa phương để bảo vệ các cơ sở cụ thể. Theo ông Zelensky, chính phủ Ukraine sẽ đàm phán về khối lượng, dịch vụ và chủng loại vũ khí với các đối tác. Ngoài các thỏa thuận đã ký, Ukraine cũng đang làm việc với Oman, Kuwait và Bahrain về khả năng hợp tác, mua bán mặt hàng này.

Kể từ khi Ukraine xác nhận nước này đang mở cửa xuất khẩu vũ khí ra thị trường toàn cầu, nhiều đối tác nước ngoài và các nhà sản xuất vũ khí trong nước bày tỏ mong muốn Chính phủ tạo điều kiện để các hoạt động này diễn ra nhanh chóng.

Hiện có khoảng 800 nhà sản xuất vũ khí đang hoạt động tại Ukraine và nhiều trong số họ đã đạt ngưỡng sản xuất đến mức dư thừa đáng kể. Với năng lực sản xuất hơn 4 triệu UAV mỗi năm và có thể tăng gấp đôi con số đó nếu có đủ kinh phí, Kiev đang mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu. Các nhà sản xuất vũ khí của Ukraine liên tục yêu cầu Chính phủ dỡ bỏ các hạn chế với việc mua bán các thiết bị quân sự sản xuất trong nước, đặc biệt là UAV, để tạo ra nhiều doanh thu hơn.

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Hé lộ UAV đánh chặn “sát thủ bầu trời” Shahed của Nga

VOV.VN - Ukraine tiết lộ mẫu UAV đánh chặn mới được thiết kế để đối phó với các UAV Shahed - “sát thủ bầu trời” của Nga, từng là nỗi ám ảnh với phòng không Kiev khi chúng được triển khai trong các cuộc tấn công bầy đàn quy mô lớn.

Phan Tùng/VOV.VN (biên dịch)
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