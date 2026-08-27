Ukraine tung “tàu mẹ” MV11, nối dài cánh tay robot trên biển

Sự khác biệt của USV MV11

Mẫu xuồng MV11 mới được kỳ vọng có thể giúp Ukraine mở rộng phạm vi hoạt động của các phương tiện không người lái ra xa bờ, đồng thời tạo điều kiện phối hợp nhiều nền tảng không người lái trong cùng một nhiệm vụ.

Xuồng không người lái của Ukraine. Ảnh: Ukrainian National Television

Với kích thước lớn và khả năng hoạt động dài ngày, MV11 có nhiều chức năng hơn so với các xuồng không người lái tấn công đơn lẻ. Theo Militarnyi và Defence Blog, Công ty công nghệ UFORCE của Ukraine đã đưa mẫu xuồng này tham gia cuộc diễu hành các hệ thống không người lái trên sông Dnipro nhân Ngày Độc lập Ukraine. MV11 là phiên bản mới của dòng MAGURA được Ukraine phát triển cho nhiều nhiệm vụ tác chiến trên biển.

Việc đưa MV11 vào danh mục MAGURA cho thấy phương tiện này đang được mở rộng theo hướng đa dạng hóa nền tảng và chức năng. Về lâu dài, cách tiếp cận này có thể tạo tiền đề cho mô hình sử dụng một nền tảng không người lái cỡ lớn làm trung tâm, với hỗ trợ của nhiều phương tiện không người lái khác. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết cũng như khả năng tác chiến thực tế của MV11 hiện chưa được công bố đầy đủ. Vì vậy, vai trò cụ thể của mẫu xuồng này trong hệ thống MAGURA và mức độ đáp ứng các nhiệm vụ trên vẫn cần được đánh giá thêm.

MV11 có sự khác biệt đáng kể so với các mẫu USV khác thuộc dòng MAGURA. Với tải trọng lên tới 2,2 tấn và thời gian hoạt động liên tục khoảng 7 ngày, MV11 được cho là có khả năng vận chuyển và duy trì hoạt động vượt trội so với các mẫu trước đó. Thiết kế của xuồng tập trung nhiều vào vận chuyển trang thiết bị và hỗ trợ các phương tiện không người lái khác, thay vì chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công trực tiếp.

Điểm đáng chú ý trong thiết kế MV11 là khả năng vận chuyển và triển khai các hệ thống không người lái khác. Về lý thuyết, điều này cho phép MV11 hoạt động như một trạm trung chuyển trên biển, nơi các phương tiện nhỏ hơn có thể được triển khai, tiếp tế hoặc tái bố trí mà không hoàn toàn phụ thuộc vào các điểm xuất phát trên đất liền. MV11 có thể đảm nhiệm nhiều chức năng như trinh sát, giám sát, hỗ trợ hậu cần, vận chuyển nhiên liệu và trang thiết bị cho các phương tiện không người lái khác, cũng như hỗ trợ các hoạt động trên biển. Nếu được triển khai theo mô hình này, MV11 có thể giúp mở rộng thời gian và phạm vi hoạt động của các phương tiện không người lái cỡ nhỏ khi hoạt động xa căn cứ.

Hình ảnh công khai về MV11 cho thấy phần boong xuồng khá rộng, với nhiều cấu trúc hình chữ nhật có thể là các nắp hầm hoặc khoang chứa. Cấu hình như vậy về lý thuyết có thể mở rộng chức năng của MV11, từ một phương tiện vận tải thành nền tảng hỗ trợ các hoạt động không người lái trên biển. Tuy nhiên, những nhận định này hiện chủ yếu dựa trên hình ảnh và thông tin ban đầu. UFORCE chưa công bố chi tiết về cấu hình vũ khí, số lượng hoặc chủng loại phương tiện không người lái mà MV11 có thể mang theo, cũng như các nhiệm vụ tác chiến cụ thể của phương tiện.

Mở rộng tầm hoạt động cho các phương tiện không người lái khác

Đối với Ukraine, sự xuất hiện của MV11 phản ánh những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình phát triển và sử dụng phương tiện không người lái trên biển. Các hệ thống MAGURA cho thấy những xuồng không người lái tương đối nhỏ có thể buộc lực lượng hải quân đối phương phải dành nguồn lực đáng kể cho việc phát hiện, bảo vệ và ứng phó.

Việc chế tạo MV11 cho thấy các nhà phát triển Ukraine đang hướng tới một bài toán mới: không chỉ đưa phương tiện không người lái vào vùng biển tranh chấp, mà còn duy trì hoạt động của chúng ở khoảng cách xa hơn và trong thời gian dài hơn. Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả trong thực tế, Ukraine có thể tăng khả năng duy trì hiện diện trên biển mà không phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về nhân lực, cơ sở hạ tầng và chi phí như đối với một hạm đội tàu mặt nước truyền thống.

Cùng với các nền tảng MAGURA khác, MV11 cho thấy lực lượng không người lái trên biển của Ukraine đang phát triển theo hướng chuyên biệt hóa và kết nối nhiều nền tảng, thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng. Nếu tiếp tục được hoàn thiện, mô hình này có thể trở thành một hướng tiếp cận nhằm duy trì hoạt động phân tán, kéo dài thời gian hiện diện trên biển và tận dụng ưu thế về tốc độ đổi mới của các hệ thống không người lái.