Ukraine tuyên bố “bảo vệ vững chắc” các cứ điểm tại thành trì Avdiivka

Theo ông Zelensky, các vị trí của lực lượng Ukraine xung quanh thị trấn tiền tuyến Avdiivka, ở phía Đông Donesk đang được bảo vệ vững chắc.

Lực lượng Ukraine tiếp tục tiến về phía Nam. Ảnh: AP

Phát biểu với DW, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: “Tình hình tại Avdiivka và Maryinka đặc biệt khó khăn. Nga đã tiến hành rất nhiều cuộc tấn công nhưng các cứ điểm của chúng tôi đang được bảo vệ vững chắc”.

Avdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine kể từ năm 2014 sau khi thị trấn này rơi vào tay phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine trong một thời gian ngắn. Nơi đây cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 15km. Trong những tuần gần đây, thị trấn này đã trở thành trung tâm của các cuộc giao tranh dữ dội khi cả Nga và Ukraine đều cố gắng đạt được bước tiến trên tiền tuyến. Trung tâm thị trấn Avdiivka đã bị phá hủy do các cuộc pháo kích và không kích giữa các bên.

Bộ tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho rằng, Nga đã tăng cường tấn công vào Avdiivka trong một nỗ lực nhằm bao vây và chiếm giữ thị trấn. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các đợt tấn công dữ dội hơn của Nga.