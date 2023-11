Ứng viên tổng thống Indonesia: Cạnh tranh Mỹ-Trung có thể đem lại cơ hội kinh tế

Ứng cử viên Ganjar Pranowo cùng với người đồng hành ông Mahfud MD, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh là cặp ứng cử viên đầu tiên trình bày cương lĩnh chính sách đối ngoại tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế ở thủ đô Jakarta.

Ứng cử viên Tổng thống Ganjar Pranowo thuộc Đảng cầm quyền Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) trình bày cương lĩnh chính sách đối ngoại. Nguồn: JP

Khi căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, câu hỏi về việc ứng cử viên sẽ chọn ai: Mỹ hay Trung Quốc được đặt ra nhiều cho các ứng cử viên. Với các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào Indonesia dẫn đến nhiều giả định cho rằng Indonesia có thể ủng hộ Trung Quốc. Tuy nhiên ông Ganjar nhấn mạnh sẽ tuân thủ “chính sách đối ngoại tự do và tích cực” hiện tại của Indonesia, trong đó nước này không liên kết với bất kỳ cường quốc nào. Nhưng theo ông Ganjar, thuật ngữ “tự do” có nghĩa là Indonesia được tự do thiết lập “các chính sách mang tính chiến lược nhiều hơn”, được "tự do" trong việc đưa ra các chiến lược và hợp tác với ai. Indonesia không thể chỉ dựa vào một quốc gia.

Cựu Thống đốc Trung Java cũng cho rằng sự cạnh tranh Mỹ-Trung có thể mang lại cơ hội cho Indonesia trong lĩnh vực kinh tế khi có một số loại hàng hóa nhất định mà Mỹ và Trung Quốc từ chối mua của nhau và đây là cơ hội cho Indonesia.

Ứng cử viên Ganjar bày tỏ tin tưởng rằng các kênh ngoại giao hiện tại như ASEAN có thể giúp hỗ trợ chính phủ. Tuy nhiên, khối 10 thành viên này phải được “hồi sinh” để có thể hoạt động tốt hơn vì lợi ích của khu vực.

Ông Ganjar cũng cho rằng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, Indonesia phải ưu tiên ít nhất 5 chính sách đối ngoại: an ninh lương thực, chủ quyền hàng hải, độc lập năng lượng, bảo vệ công dân nước ngoài và phát triển đất nước thành một trung tâm công nghiệp. Ông cũng công bố kế hoạch “tăng ngân sách quốc phòng hàng hải” và xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh trong nước.

Các nhà quan sát và nhà phân tích đánh giá chính sách đối ngoại của ứng cử viên Tổng thống Ganjar vẫn chưa đầy đủ thông tin chi tiết và có xu hướng né tránh một số vấn đề cấp bách như Biển Đông. Theo một cuộc khảo sát mới nhất, ông Ganjar Pranowo đã dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến, lần đầu tiên kể từ khi mùa bầu cử chính thức diễn ra vào tháng trước, vượt lên dẫn trước ứng cử viên Bộ trưởng quốc phòng Prabowo Subianto.

Dự kiến Cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan sẽ trình bày cương lĩnh chính sách đối ngoại của mình hôm nay tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế. Trong khi ứng cử viên Tổng thống Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto chưa xác nhận ngày trình bày cương lĩnh chính sách đối ngoại.