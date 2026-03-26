Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro

Thứ Năm, 07:50, 26/03/2026
VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng đến nay, Montenegro đã mở tất cả các chương đàm phán gia nhập và đã hoàn tất 14 chương, trong đó sáu chương được hoàn tất vào năm ngoái và hai chương nữa được hoàn tất trong năm nay. Thông cáo cũng nhấn mạnh quốc gia này đang tiến triển đều đặn và nhất quán trong các cuộc đàm phán

Trong hai ngày 26-27/3, Cao ủy phụ trách mở rộng, Marta Kos sẽ đến Montenegro nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với tiến trình gia nhập của nước này.

Vào ngày 26 tháng 3, Cao ủy phụ trách mở rộng EU sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Milojko Spajić cùng các nhà lãnh đạo khác để trao đổi về tương lai gia nhập EU của nước này. Cụ thể, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tiến trình cải cách mà Montenegro đã đạt được trên con đường gia nhập EU, cũng như theo Kế hoạch Tăng trưởng của EU dành cho khu vực Tây Balkan, trong đó dự kiến ​​Montenegro sẽ nhận được tới 383,5 triệu euro nếu thực hiện thành công các cải cách theo yêu cầu.

Ảnh minh họa theo Phái đoàn EU tại Montenegro.

Đại diện Ủy ban châu Âu dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Montenegro, Andrija Mandić, các nhà chức trách địa phương và các thành viên của các đảng đối lập để thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì ý chí chính trị và sự đoàn kết đối với chương trình nghị sự gia nhập EU của nước này.

Nhà lãnh đạo EC dự kiến sẽ thăm Trung tâm Năng lực An ninh mạng Tây Balkan, đây là một trung tâm của khu vực hoạt động nhằm tăng cường khả năng phục hồi kỹ thuật số trên toàn Tây Balkan.

Montenegro chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. Quốc gia này hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu tại khu vực Tây Balkan, đang đẩy nhanh các bước cuối cùng để hướng tới mục tiêu trở thành thành viên chính thức, dự kiến trước năm 2028-2029.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Marta Kos Liên minh châu Âu Montenegro Milojko Spajić mở rộng EU gia nhập EU Tây Balkan cải cách kinh tế Kế hoạch Tăng trưởng EU an ninh mạng
Xả súng gây thương vong lớn ở Montenegro, cảnh sát truy tìm hung thủ
VOV.VN - Chiều qua (1/1, theo giờ địa phương), ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 4 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thị trấn Cetinje, thuộc khu vực Tây Nam Montenegro.

Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi điện chúc mừng Quốc khánh Montenegro
VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 146 Quốc khánh Montenegro (13/7/1878 – 13/7/2024).

