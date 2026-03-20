Ủy viên Trung ương thứ tư của Trung Quốc “ngã ngựa” trong năm nay

Thứ Sáu, 17:48, 20/03/2026
VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (20/3) vừa ra thông báo về việc điều tra Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Hồ Hoành Hoa. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo thông báo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 20/3, ông Hồ Hoành Hoa, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Trùng Khánh, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, hiện đang bị các cơ quan này thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát.

Đây là quan chức do Trung ương quản lý thứ 15 bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công khai thông báo điều tra, cũng là quan chức cấp tỉnh và Ủy viên Trung ương thứ tư bị “ngã ngựa” trong năm nay, sau các ông Vương Tường Hỉ, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, Tôn Thiệu Sính, cựu Bí thư Khu tự trị Nội Mông và Dịch Luyện Hồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

Uy vien trung uong thu tu cua trung quoc nga ngua trong nam nay hinh anh 1
Ông Hồ Hoành Hoa, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Trùng Khánh. Ảnh: Trùng Khánh nhật báo

Ông Hồ Hoành Hoa, năm nay 63 tuổi, là người Hồ Nam và có thời gian dài làm việc tại tỉnh này. Ông bước chân vào chính trường năm 2005 và kinh qua nhiều vị trí quan trọng. Trước khi trở thành Thị trưởng Trùng Khánh, ông từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây vào năm 2020 và mới được bầu làm Ủy viên Trung ương tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2022, sau 10 tháng giữ chức Thị trưởng Trùng Khánh.

Ông từng làm việc với cựu Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Dịch Luyện Hồng, người mới bị thông báo điều tra hồi đầu tháng 2/2026.

Ông vừa dự kỳ họp “Lưỡng hội” ở Bắc Kinh trở về. Theo thông tin trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Trùng Khánh, lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông Hồ Hoành Hoa là vào chiều 16/3, khi chủ trì cuộc họp Tiểu tổ lãnh đạo về công tác nhân tài của Thành ủy.

Tờ Quan sát kinh tế của Trung Quốc cho biết, ít nhất 4 người thân của quan chức này đã bị cơ quan kỷ luật, giám sát bắt ở Hồ Nam trong ngày 17/3, cùng thời điểm ông này bị đưa đi.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai thông báo điều tra 15 cán bộ do Trung ương quản lý, trong đó chưa bao gồm các quan chức trong quân đội. Chiến dịch chống tham nhũng của nước này đã bao trùm các lĩnh vực và từ trung ương đến địa phương, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, các trường nghệ thuật, các đảng phái dân chủ và các hiệp hội ngành nghề.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc tham nhũng ủy viên trung ương ủy viên tham nhũng Thị trưởng Trùng Khánh
Ông Tập Cận Bình chúc Tết quân đội Trung Quốc, đề cập cuộc chiến chống tham nhũng
Ông Tập Cận Bình chúc Tết quân đội Trung Quốc, đề cập cuộc chiến chống tham nhũng

Ông Tập Cận Bình chúc Tết quân đội Trung Quốc, đề cập cuộc chiến chống tham nhũng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chúc Tết quân đội nước này và ca ngợi lực lượng này đã trải qua quá trình “tôi luyện mang tính cách mạng" trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Trung Quốc: Xử lý các phần tử tham nhũng để loại bỏ cản trở sự nghiệp “cường quân”

Trung Quốc: Xử lý các phần tử tham nhũng để loại bỏ cản trở sự nghiệp “cường quân”

VOV.VN - Trong bài bình luận đăng trên trang nhất sáng 2/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc khẳng định, việc điều tra và xử lý các phần tử tham nhũng như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp “cường quân”, tức xây dựng quân đội hùng mạnh của nước này.

Trung Quốc quyết không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội

Trung Quốc quyết không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội

VOV.VN - Ngày 1/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc tiếp tục đăng bài bình luận trên trang nhất, nhấn mạnh việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội”.

