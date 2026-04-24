Va chạm tàu hỏa ở Đan Mạch khiến 17 người bị thương, 5 trong tình trạng nguy kịch

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ va chạm tàu hỏa xảy ra vào 6h30 sáng 23/4 (theo giờ địa phương). Hai đoàn tàu chở khách đã đâm trực diện vào nhau trên tuyến đường sắt địa phương nối giữa hai thị trấn Hillerød và Kagerup, thuộc khu vực Bắc Zealand, cách thủ đô Copenhagen khoảng 40km về phía Bắc. Tại thời điểm xảy ra va chạm, có tổng cộng 38 người (bao gồm hành khách và nhân viên) có mặt trên cả hai đoàn tàu.

Vụ việc đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng quân sự và xe cứu thương chuyên dụng. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế đã được huy động trên quy mô lớn để triển khai công tác cứu nạn và hỗ trợ hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách Đan Mạch đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ diễn biến sự việc, đồng thời đánh giá các yếu tố kỹ thuật liên quan đến hệ thống vận hành đường sắt.

Vụ tai nạn cũng khiến hệ thống giao thông đường sắt trong khu vực bị gián đoạn, với một số tuyến phải tạm thời dừng hoạt động để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Giới chức Đan Mạch khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra sự cố và theo dõi các thông báo chính thức trong thời gian tới.