Venezuela chìm trong bóng tối vì mất điện trên diện rộng lần 2

Vụ mất điện xảy ra lúc 13h ngày 25/3 (0h ngày 26/3 giờ Việt Nam), khiến nhiều khu vực trên lãnh thổ Venezuela chìm trong bóng tối và ảnh hưởng tới mạng lưới thông tin liên lạc. Ít nhất 16 trong số 23 bang bị ảnh hưởng, hệ thống liên lạc ngừng hoạt động và phải mất nhiều giờ để khôi phục lưới điện. Khu vực trung tâm thủ đô Caracas, nơi đặt Văn phòng Tổng thống và trụ sở các bộ ngành đều bị mất điện. Các nhà máy sản xuất phải tạm dừng hoạt động. Đây là đợt mất điện trên diện rộng lần thứ 2 tại Venezuela trong vòng 1 tháng qua. Một nhân viên an ninh phải tạm dùng ánh sáng từ điện thoại di động để ghi chép. Trạm xăng cũng phải đóng cửa vì mất điện. Một số bang miền Tây cũng rơi vào tình trạng tương tự như thủ đô, ngoại trừ thành phố miền Nam Puerto Ordaz và Valencia - thành phố lớn thứ 3 của Venezuela. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn phá hoại đập Guri, nơi đặt nhà máy cung cấp phần lớn điện năng cho Venezuela. Toàn bộ hoạt động tàu điện ngầm ở Caracas rơi vào tình trạng bị tê liệt trong đợt mất điện trên diện rộng lần này, người dân phải chuyển sang đi xe buýt. Các nhân viên tại sân bay quốc tế Simon Bilovar phải làm việc trong bóng tối vì mất điện. Nhiều công sở, cơ sở kinh doanh và trường học đã phải đóng cửa trong đợt mất điện diện rộng lần này. Mất điện, thang máy không thể hoạt động. Người dân trong các khu nhà cao tầng phải đi thang bộ và dùng ánh sáng phát ra từ điện thoại di động để dò đường. Người dân chờ đợi và xếp hàng chờ xe buýt trên đường phố Caracas trong đợt mất điện ngày 25/3. Nhiều cửa hàng trên khắp Venezuela đã phải đóng cửa sớm trong ngày 25/3 do lo sợ bị cướp bóc. Cảnh sát phải rất vất vả điều tiết giao thông trên đường phố Caracas khi tình trạng mất điện xảy ra. Trước đó, hôm 7/3, đất nước Nam Mỹ này cũng gặp sự cố điện khiến cho hầu hết lãnh thổ nước chịu ảnh hưởng trong suốt gần một tuần lễ./.

