Sáng 28/5, Lowy - một trong những Viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Australia đã công bố chỉ số quyền lực tại Châu Á. Trong đó, Việt Nam được đánh giá tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Việt Nam tăng hạng trong chỉ số quyền lực tại Châu Á

Trong bảng đánh giá chỉ số quyền lực tại Châu Á mà Viện nghiên cứu Lowy công bố sáng nay, Mỹ được đánh giá là quốc gia có nhiều quyền lực nhất tại khu vực này, tiếp đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga.

Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực Châu Á của viện Lowy năm nay, thứ hạng của Việt Nam gia tăng một bậc so với năm ngoái, khi vượt lên đứng thứ 13 trong tổng số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Việt Nam cùng với Malaysia và New Zealand cũng được coi là 3 quốc gia tầm trung có nhiều tiến bộ nhất trong năm qua. Theo đánh giá của viện Lowy, sở dĩ Việt Nam được thăng hạng so với năm ngoái là do Việt Nam đạt được tiến bộ đáng kể trong các kế hoạch mang tính chiến lược và kinh tế. Việc Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ASEAN đã thúc đẩy ngoại giao kinh tế và các mối quan hệ thương mại với khu vực. Việt Nam cũng được đánh giá cao về nguồn nhân lực cho tương lai.

Chỉ số quyền lực Châu Á (Asia Power Index) là công cụ phân tích mà Viện Lowy đưa ra dựa trên việc theo dõi các thay đổi về mức độ ảnh hưởng của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Chỉ số được đưa ra dựa trên sự đánh giá 8 nhóm vấn đề gồm nguồn lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn nhân lực cho tương lai, ảnh hưởng ngoại giao, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng và ảnh hưởng văn hóa./.