Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 4 ngày trên da động vật

Tại phòng nghiên cứu có trụ sở ở Fort Detrick, bang Maryland (Mỹ), các nhà khoa học đã thử nghiệm virus SARS-CoV-2 trên bề mặt của nhiều vật thể khác nhau. Họ nhận thấy virus có thể bám trụ lâu nhất trên da lợn trong nhiệt độ phòng tới 4 ngày. Trong môi trường nhiệt độ tủ lạnh, SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên da lợn trong 2 tuần.

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên da lợn trong 4 ngày ở nhiệt độ phòng và 8 tiếng trong nhiệt độ mùa hè. Ảnh: AP

Các nhà nghiên cứu lo ngại rằng các nhà máy chế biến thịt có thể khiến virus SARS-CoV-2 lây lan. “Nếu không có chương trình xét nghiệm và truy vết tiếp xúc rộng rãi, dịch Covid-19 tại các nhà máy chế biến thịt có thể sẽ là một vấn đề nghiêm trọng”, David Harbourt, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu của Mỹ đã theo dõi sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 6. Phần lớn trong số hơn 300 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến một chợ đầu mối thực phẩm, chuyên bán các sản phẩm thịt, rau nội địa và nhập khẩu từ nước ngoài. Ổ dịch mới khiến Bắc Kinh phải phong tỏa một phần thành phố và tiến hành xét nghiệm cho hơn 10 triệu người dân.

Ông Harbourt và các đồng nghiệp đã truyền virus SARS-CoV-2 vào da lợn sau đó giữ các mẫu nghiên cứu ở nhiệt độ 4 độ C, tương đương mức nhiệt độ tại các nhà máy chế biến thịt. Ở nhiệt độ thấp hơn, SARS-CoV-2 vẫn bám trụ trên da lợn trong hơn 2 tuần.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, SARS-CoV-2 chết nhanh hơn khi nhiệt độ tăng. Virus này tồn tại trên da lợn trong 4 ngày ở nhiệt độ phòng (22 độ C) và chỉ 8 tiếng trong nhiệt độ mùa hè (37 độ C).

Theo nhóm chuyên gia, da lợn có nhiều tương đồng với da người, do vậy tác động sẽ là tương đương. Bởi vậy, mọi người cần có thói quen rửa tay thường xuyên để giảm thiểu việc lây nhiễm trong cộng đồng nói chung cũng như ở nơi làm việc, nơi thường diễn ra các tiếp xúc gần.

Cũng trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã thử nghiệm SARS-CoV-2 trên tờ 1 USD và tờ 20 USD. Kết quả cho thấy, virus có thể sống trên bề mặt tờ 20 USD trong một ngày ở mức độ nhiệt độ phòng, thời gian dài gấp 3 lần so với tờ 1 USD. Tuy nhiên, sự khác biệt không nhiều do kích thước của 2 tờ tiền khác nhau nên nghiên cứu này cần được xem xét thêm. Bản báo nghiên cứu cũng cho biết, sự khác biệt về loại mực in trên tiền giấy có thể là yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của virus.

Một nhà khoa học của Trung Quốc đang nghiên cứu về SARS-CoV-2 nói rằng, nghiên cứu của Fort Detrick gần gũi hơn với thực tế so với một số nghiên cứu trước đây cho thấy virus có thể tồn tại trên các bề mặt không hữu cơ như bìa cứng trong nhiều ngày./.