Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: Những uẩn khúc chưa có lời giải

Tài xế xe container Mo Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt giữ để điều tra tội danh giết người sau khi 39 thi thể được phát hiện trong chiếc xe này.

Tuy nhiên, vì sao những thi thể này lại xuất hiện ở đây? Họ đến từ đâu? Họ đã chết khi nào và như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi chưa được trả lời trong vụ án đầy uẩn khúc này.

Chiếc xe tải chở 39 thi thể được phát hiện ở Anh. Ảnh: AFP

Hành trình bí ẩn của chiếc xe tải

Cảnh sát nhận định rằng chiếc xe container đã được chuyển từ Zeebrugge - một cảng ở Bỉ vào trong thị trấn Purfleet ở thành phố Grays, quận Essex, phía đông London. Chiếc xe này sau đó đã được đưa vào bến ở khu vực Thurrock lúc 12h30 phút (giờ địa phương) ngày 23/10.

Eric Van Duyse, người phát ngôn văn phòng công tố viên liên bang của Bỉ cho biết cảnh sát đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem chiếc xe này có đi qua Bỉ hay không và cho biết thêm rằng: "Dường như chiếc xe đã được vận chuyển từ cảng Zeebrugge".

Trong khi đó, truyền thông Ireland dẫn báo cáo điều tra của cơ quan An ninh và Cảnh sát Quốc gia của Ireland cho biết chiếc xe đã rời cảng Dublin trên một chuyến phà tới Holyhead ngày 19/10 rồi quay trở lại Ireland và sau đó lại tới Holyhead ngày hôm sau (20/10).

Các quan chức từ Phòng Cảnh sát Bắc Ireland đã tiến hành khám xét 2 ngôi nhà có liên hệ với nghi phạm Robinson ở Markethill, hạt Armagh (Anh) và ở Laurelvale.

Phó cảnh sát trưởng quận Essex ban đầu nhận định với báo giới rằng chiếc xe có thể đã đến từ Bulgaria rồi vào Anh qua cảng Holyhead, Wales ngày 19/10 song sau đó, trong một thông báo hôm 23/10, các chi tiết này được thay đổi thành từ cảng Zeebrugge vào Purfleet.

Chiếc xe container chở 39 thi thể

Chiếc xe này có màu đỏ và là dòng xe Scania Super do Thụy Điển sản xuất. Trên cửa kính chắn trước của xe có dán 2 sticker là "Ireland" và "The Ultimate Dream" (Giấc mơ cuối cùng). Bộ Ngoại giao Bulgaria khẳng định mặc dù chiếc xe này được đăng ký ở một công ty do 1 phụ nữ Ireland sở hữu vào ngày 19/6/2017 song nó đã rời Bulgaria vào ngày hôm sau và không quay trở lại. Bộ cũng cho biết thêm, chiếc xe này được cho là đã đăng ký ở thành phố cảng Varna của Bulgaria.

Người đứng đầu Hiệp đội Vận tải đường dài (Road Haulage Association) Richard Burnett nhận định với tờ Irish Mirror rằng chiếc xe container có hệ thống ướp lạnh khiến nhiệt độ trong thùng có thể giảm tới âm 25 độ C để bảo quản các sản phẩm đông lạnh, và cũng có thể khiến con người "mất mạng chỉ trong một thời gian ngắn".

Tài xế Mo Robinson cũng thường đăng tải hình ảnh những chiếc xe container trên Instagram của anh ta và đôi khi kèm theo hashtag #fridgemen và #irishfridgemen.

Những câu hỏi chưa được giải đáp

39 thi thể hiện vẫn chưa xác định được danh tính và giới tính song cảnh sát cho biết, trong số đó có 38 người lớn và 1 thiếu niên.

Cảnh sát cũng cho biết họ đang làm việc với các đối tác địa phương và các nhà chức trách quốc tế để thu thập các thông tin cần thiết cũng như xác định danh tính các nạn nhân xấu số.

Phó Cảnh sát trưởng quận Essex Pippa Mills thông báo: "Để đảm bảo vấn đề về vệ sinh cho những nạn nhân xấu số này, chúng tôi sẽ sớm chuyển chiếc xe này đi".

Thậm chí cả khi chiếc xe này không bật hệ thống làm lạnh thì các nạn nhân cũng có thể thiệt mạng rất thương tâm khi lượng oxy dần cạn kiệt.

Các chuyên gia về vận tải nhận định những loại xe như chiếc xe container chở 39 thi thể trên thường rất kín và những người này có thể đã chết do ngạt khí. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận trong vụ điều tra nhận định với truyền thông Anh rằng các nạn nhân trên đã chết vì bị giảm thân nhiệt. Vụ án trên cũng được cho là một trong những vụ án giết người hàng loạt lớn nhất ở Anh.

Ahmad al-Rashid - một người tị nạn Syria đã trải qua 55 ngày trong hành trình đến Anh từng ở trong một xe tải "đông lạnh" năm 2015 đã chia sẻ với BBC rằng chỉ sau 2 tiếng bị khóa trong chiếc xe này, anh và những người khác đã lạnh đến nỗi họ cảm thấy rất khó thở.

“Chúng tôi đã được xếp chung với thịt gà và thịt lợn trên chiếc xe đông lạnh này. Mọi người bắt đầu ho và lạnh dần. Chúng tôi phải gõ cửa nhiều lần và cầu xin những kẻ buôn người để chúng tôi ra ngoài bởi tất cả các cửa đều bị khóa ngoài. Trong tình cảnh ấy, bạn sẽ thấy thần Chết ngay trước mắt mình", al-Rashid nói.

Các nguồn tin thân cận với cảnh sát Ireland cho biết chiếc xe container này thường được sử dụng để vận chuyển bánh quy.

Phản ứng của Anh

Jackie Doyle-Price - nghị sĩ trong nghị viện Anh, người đại diện của khu vực mà chiếc xe tải được tìm thấy đã nhận định rằng: "Để 39 người trong một chiếc xe container bị khóa lại như vậy đã cho thấy sự coi rẻ mạng sống con người - một hành vi thật độc ác".

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn thì cho rằng thảm kịch "không thể tin nổi này" cần phải được điều tra làm rõ: "Liệu chúng ta có thể tưởng tượng 39 người này đã trải qua những gì, rõ ràng đó là một tình thế vô cùng nguy hiểm và tuyệt vọng khi họ bị ngạt khí cho đến chết trong một chiếc xe container".

Tại nghị viện, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tạm gác cuộc khủng hoảng Brexit sang một bên và khẳng định rằng những kẻ buôn người trong vụ việc trên sẽ bị xét xử theo mức án cao nhất.

"Tất cả những kẻ buôn người như trên nên bị bắt giữ và đem ra xét xử trước pháp luật", Thủ tướng Anh khẳng định./.