Vụ đắm tàu hải quân Thái Lan: 29 thủy thủ vẫn mất tích

Hải quân Thái Lan đã giải cứu được thêm 1 người trong số 31 thủy thủ mất tích vào hôm nay (20/12), gần 2 ngày sau khi tàu hộ vệ lớp Ratanakosin HTMS Sukhothai bị chìm trong thời tiết mưa bão ở Vịnh Thái Lan đêm 18/12.

Quân đội Thái Lan hôm nay tiếp tục huy động máy bay trực thăng, tàu chiến và máy bay không người lái ngoài khơi bờ biển miền Trung, nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm 29 thủy thủ vẫn còn mất tích, một vài người trong số này không có áo phao.

Một thủy thủ được giải cứu từ tàu hộ tống HTMS Sukhothai và được chuyển vào đất liền tại cảng Bang Saphan, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan, hôm 19/12. Ảnh: Anuthep Cheysakron/AP

Tàu hộ vệ HTMS Sukhothai do Mỹ sản xuất, được sử dụng từ năm 1987. Tàu bị trục trặc động cơ và chìm cách tỉnh Prachuap Khiri Khan khoảng 20 hải lý trong điều kiện gió to và biển động mạnh chưa từng được ghi nhận trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Vào thời điểm bị chìm, tàu chở 105 quân nhân, và 76 người trong số này đã được giải cứu an toàn.

Phó Đô đốc Hải quân Pichai Lorchusakul cho biết với áo phao, phao cứu sinh và kỹ thuật nổi của các thủy thủ, đội cứu hộ có 48 giờ để tìm thấy những thủy thủ còn mất tích trước khi quá muộn./.