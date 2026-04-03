Vùng Vịnh lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối qua, Tổng thư kí Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jassim Albudaiwi nhấn mạnh các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các mục tiêu dân sự và tài sản của người dân tại các nước vùng Vịnh và Jordan từ ngày 28/2, là không thể biện minh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sân bay quốc tế Dubai của UAE bị tấn công. Ảnh: AP

Ông Albudaiwi khẳng định GCC bảo lưu quyền được tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi vẫn giữ lập trường coi đối thoại và ngoại giao là con đường tốt nhất để giải quyết khủng hoảng. Cũng trong tuyên bố, Tổng thư kí GCC hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực thi đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ các tuyến hàng hải huyết mạch và đảm bảo an toàn cho dòng chảy thương mại quốc tế.

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh ngày 28/2, Iran đã đáp trả bằng việc tấn công dữ dội vào Israel cùng hàng loạt quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, bao gồm toàn bộ 6 nước vùng Vịnh và Jordan. Bên cạnh đó, Tehran cũng tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, khiến hoạt động xuất khẩu năng lượng và nhập khẩu lương thực qua đường biển của các nước vùng Vịnh gần như tê liệt. Một số nước vùng Vịnh, đứng đầu là Saudi Arabia và UAE, nhiều lần cảnh báo có thể đáp trả các cuộc tấn công của Iran, nếu hành vi gây hấn còn tiếp diễn.