Vùng Vịnh lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran

Thứ Sáu, 06:10, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 2/4, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã lên án gay gắt các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào khối này thời gian qua, coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối qua, Tổng thư kí Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jassim Albudaiwi nhấn mạnh các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các mục tiêu dân sự và tài sản của người dân tại các nước vùng Vịnh và Jordan từ ngày 28/2, là không thể biện minh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

vung vinh len an gay gat cac cuoc tan cong cua iran hinh anh 1
Sân bay quốc tế Dubai của UAE bị tấn công. Ảnh: AP

Ông Albudaiwi khẳng định GCC bảo lưu quyền được tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi vẫn giữ lập trường coi đối thoại và ngoại giao là con đường tốt nhất để giải quyết khủng hoảng. Cũng trong tuyên bố, Tổng thư kí GCC hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực thi đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ các tuyến hàng hải huyết mạch và đảm bảo an toàn cho dòng chảy thương mại quốc tế.     

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh ngày 28/2, Iran đã đáp trả bằng việc tấn công dữ dội vào Israel cùng hàng loạt quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, bao gồm toàn bộ 6 nước vùng Vịnh và Jordan. Bên cạnh đó, Tehran cũng tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, khiến hoạt động xuất khẩu năng lượng và nhập khẩu lương thực qua đường biển của các nước vùng Vịnh gần như tê liệt. Một số nước vùng Vịnh, đứng đầu là Saudi Arabia và UAE, nhiều lần cảnh báo có thể đáp trả các cuộc tấn công của Iran, nếu hành vi gây hấn còn tiếp diễn.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Người Mỹ hoài nghi chiến dịch chống Iran, lo cái giá phải trả quá lớn
VOV.VN - Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người dân Mỹ ngày càng hoài nghi chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Trump và lo ngại về “cái giá” phải trả.  Đa số phản đối việc mở rộng can dự, chi thêm ngân sách hay triển khai bộ binh tấn công Iran.

AI đang viết lại “luật chơi” trong cuộc xung đột Mỹ-Iran?
VOV.VN - Từ thu thập dữ liệu đến lựa chọn mục tiêu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu tác chiến trong xung đột Mỹ-Iran, phản ánh xu hướng công nghệ ngày càng định hình xung đột hiện đại.

Phòng không Mỹ và Israel lộ điểm yếu chiến lược trước đòn tập kích của Iran
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài, những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không được coi là hàng đầu của Mỹ và Israel bộc lộ các điểm yếu chiến lược.

