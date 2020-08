WHO cảnh báo vấn đề y tế nghiêm trọng sau vụ nổ ở Beirut

Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng tình trạng thiếu giường là do các bệnh viện bị thiệt hại nặng nề sau vụ việc vừa qua. Vụ nổ đã khiến ba bệnh viện không thể sử dụng được, hai bệnh viện khác bị thiệt hại đáng kể khi mất khoảng 500 giường bệnh.

Một bệnh viện ở Lebanon. Ảnh: PRI.

WHO sẽ hỗ trợ điều trị 1.000 ca can thiệp chấn thương và 1.000 ca can thiệp phẫu thuật cho những người bị bỏng, bị thương do thủy tinh và các mảnh vỡ khác từ vụ nổ.

Trước đó, Liên Hợp Quốc thông báo dự định hỗ trợ 9 triệu USD để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân Lebanon sau vụ nổ, đồng thời tăng cường hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại các bệnh viện của thành phố.

Vụ nổ tại kho ở cảng Beirut nơi chứa 2.750 tấn amoni nitrat khiến hơn 149 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương, nhiều người mất tích./.