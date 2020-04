WHO: Covid- 19 có tỷ lệ tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm 2009

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/4 ở Geneva, Thụy Sỹ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý rằng, sự lây lan của dịch Covid-19 được tăng tốc rất nhanh và sau khi qua đỉnh dịch thì tốc độ giảm diễn ra chậm. Theo ông, các biện pháp kiểm soát mà các nước đang thực hiện để chống dịch cần được dỡ bỏ chậm và trong sự kiểm soát, không nên dỡ bỏ toàn bộ cùng một lúc.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (13/4) cho biết, dịch Covid-19 có tỷ lệ tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm năm 2009. Ảnh: Reuters

Cuộc họp báo định kì của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý Mỹ sẽ đánh giá lại khoản tiền đóng góp cho WHO. Theo ông Adhanom Ghebreyesus, Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho tổ chức này và ông biết Tổng thống Trump là người tích cực ủng hộ nên hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp ngân quỹ cho WHO./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

Theo: NHK