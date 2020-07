WHO cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 1/7 cho biết, một số quốc gia đang không sử dụng mọi nguồn lực để chống dịch Covid-19, do đó, những quốc gia này sẽ phải đối mặt với một con đường dài đầy khó khăn ở phía trước.

Cảnh sát Trung Quốc đeo khẩu trang chống Covid-19 ở Bắc Kinh. Ảnh: CNN.

Ông Tedros nói: “Chúng tôi đang lo ngại rằng, một số quốc gia đã không sử dụng mọi khả năng sẵn có để chống dịch, áp dụng các biện pháp phòng dịch một cách riêng rẽ, không đồng bộ. Các quốc gia này sẽ phải đối mặt với một con đường dài, đầy khó khăn phía trước. Tuy nhiên, một trong những bài học về đại dịch là mọi thứ đều có thể bắt đầu trở lại. Mọi thứ không bao giờ là quá muộn”.



Hiện thế giới đã có hơn 10,7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 517.000 trường hợp tử vong.

Hôm qua (1/7), Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho biết, 2 chuyên gia đầu tiên từ trụ sở của WHO sẽ tới Trung Quốc để cùng với nhóm chuyên gia WHO đang có mặt ở đây, tham gia vào tiến trình điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2./.