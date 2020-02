WHO kêu gọi các nước không đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế vì dịch nCoV

Liên quan tới tình hình dịch bệnh do virus corona, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các nước không nên đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế hay thậm chí là đóng cửa biên giới với những người nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp ngày 3/2 tai Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: AP

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp của ban điều hành WHO ngày 3/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích rằng, WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp về dịch bệnh do nCoV nhưng không khuyến cáo hạn chế đi lại và thương mại tới Trung Quốc.



“Không có lý do gì phải áp dụng những biện pháp không cần thiết mà có thể gây ảnh hưởng đến đi lại và thương mại quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước thực hiện quyết định phù hợp dựa trên những cơ sở có bằng chứng. WHO sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho tất cả các nước đang cân nhắc các biện pháp”, ông Ghebreyesus nói.

Theo Tổng Giám đốc WHO, một số lượng nhỏ các trường hợp nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc có thể kiểm soát được mà không cần phải áp dụng các biện pháp “cực đoan”.

Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng việc WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra là do lo ngại những nước có hệ thống y tế yếu kém hơn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với dịch bệnh. Ông cho biết thêm, một nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu có thể tới Trung Quốc trong tuần tới để hỗ trợ điều tra dịch bệnh hiện nay.

Theo Reuters, nhóm này có thể bao gồm cả các chuyên gia y khoa của Mỹ, những người sẽ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia Trung Quốc theo thỏa thuận với Trung Quốc và WHO./.