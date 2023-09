WHO lên tiếng cảnh báo về rủi ro sức khỏe sau lũ lụt ở Libya

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Libya hôm 19/9 đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe do các thi thể chưa được tìm thấy và lây lan nhanh chóng các dịch bệnh truyền nhiễm như dịch tả hay Ebola giữa những còn sống sót, một tuần sau khi trận lũ lụt tấn công thành phố Derna gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

Nhân viên y tế đang triển khai công tác cứu hộ tại Libya (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới hôm nay, Đại diện của WHO tại Libya – ông Ahmed Zouiten cho biết: “Tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào lây lan từ người đã chết, các bệnh truyền nhiễm có thể bắt đầu từ những người sống sót nếu họ không được tiếp cận với nước sạch, không được tiếp cận với thực phẩm an toàn - chúng ta cần bắt đầu xem xét một số trường hợp mắc bệnh do thực phẩm và nguồn nước gây ra. Cần phải đưa thiết bị y tế, thuốc men và đội ngũ y tế đến một số vùng sâu vùng xa, thực hiện thông qua các cơ sở cố định hoặc thông qua các phòng khám di động. WHO đang nghiên cứu nhập khẩu một số phòng khám di động, cũng đang nghiên cứu việc cung cấp thuốc và thiết bị y tế càng gần người dân càng tốt. Ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển một lô hàng thuốc và thiết bị y tế đến Derna.”

Các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo những cư dân chịu ảnh hưởng do lũ - 30.000 người trong số này đang lâm vào cảnh vô gia cư - rất cần nước sạch, lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản trong bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tả, tiêu chảy, mất nước và suy dinh dưỡng ngày một gia tăng.

Lũ lụt tại Libya đã khiến hàng nghìn người chết và hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Cho đến nay, các quan chức Libya vẫn nỗ lực sử dụng các phương pháp khác nhau để tìm kiếm người mất tích; Thị trưởng Derna ước tính hơn 20.000 người vẫn mất tích.

Trong những ngày qua, các tổ chức của Liên Hợp Quốc bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã cử các nhóm có mặt tại Đơ-na và các khu vực lân cận để trợ giúp những người còn sống sót.

Tuần trước, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi viện trợ hơn 71 triệu USD cho hoạt động ứng phó khẩn cấp ở Derna và các khu vực khác ở miền Đông Libya.