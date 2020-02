WHO: Số người chết do covid-19 không gia tăng bên ngoài Trung Quốc

Các trường hợp nhiễm covid-19 tăng đột biến ở Trung Quốc cho thấy sự tái phân loại các ca nhiễm bệnh theo một tiêu chí khác và điều đó không phải là "phần nổi của tảng băng trôi" của một dịch bệnh với quy mô lớn hơn, một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ngày 13/2.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới bên ngoài một tòa nhà của tổ chức này tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO cho biết: "Về cơ bản chúng tôi hiểu hầu hết các trường hợp này đều liên quan đến giai đoạn trước đó nhiều ngày, nhiều tuần và bổ sung thêm các trường hợp, có thể là từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát".

"Chúng tôi xác nhận sự gia tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc những điều này không thể hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong xu hướng phát triển của dịch bệnh", ông Ryan khẳng định, đồng thời cho rằng cũng không có bất kỳ sự biển chuyển lớn nào về tỷ lệ tử vong hay các ca nhiễm bệnh trong tình trạng nguy kịch đã được phát hiện.

Tiến hành các nghiên cứu theo các hộ gia đình và phát triển các xét nghiệm huyết thanh, các phương pháp quyết định mức độ các trường hợp kháng thể trong một cộng đồng với chủng virus này, sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về mức độ của dịch bệnh, quan chức hàng đầu WHO nhận định.

"Nhưng ý tưởng này cũng giống như tảng băng trôi vô cùng lớn và theo một vài cách, chúng ta mới chỉ phát hiện được 1-2% hoặc 5% của nó, tất cả đều dựa trên các mô hình. Điều này là dựa trên những suy đoán nhất định".

Các trường hợp nhiễm bệnh không tăng đáng kể ở bên ngoài Trung Quốc, ngoại trừ số hành khách trên du thuyền hiện đang bị cách ly ở cảng Yokohama của Nhật Bản, ông Ryan cho biết.

"Ngoài các trường hợp trên du thuyền Diamond Princess, chúng tôi không thấy có bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào bên ngoài Trung Quốc".