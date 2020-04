WHO: “Thế giới sẽ phải sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2”

Lời cảnh báo trên được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreysus đưa ra trong cuộc họp báo thường nhật của WHO tại Geneva – Thuỵ Sỹ chiều 22/4.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreysus. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu tổ chức Y tế thế giới, hiện tại dù diễn biến dịch Covid-19 tại các nước Tây Âu đang có xu hướng ổn định trong nhiều ngày qua nhưng tại nhiều khu vực khác trên thế giới, tốc độ lây lan của dịch là rất đáng lo ngại.

“Mặc dù số ca nhiễm hiện vẫn còn thấp nhưng chúng ta đang chứng kiến một xu hướng gia tăng đáng lo ngại ở châu Phi, châu Mỹ Latin và Đông Âu. Hầu hết các nước này đều mới chỉ đang ở trong giai đoạn đầu của đại dịch, một số nước đã bị ảnh hưởng dịch từ sớm thì nay đang chứng kiến số ca nhiễm bùng lên trở lại.

Đừng phạm sai lầm, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài. Virus này sẽ còn sống chung với chúng ta trong thời gian rất lâu nữa”, ông Tedros Adhanom Ghebreysus nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo, Tổng Giám đốc WHO nhắc lại các vướng mắc gần đây trong quan hệ với chính quyền Mỹ và cho biết, ông hy vọng nước Mỹ sẽ sớm nối lại sự ủng hộ tài chính cho WHO vì điều đó cũng có lợi cho sự an toàn của chính nước Mỹ.

Đối với các nhiệm vụ quan trọng trước mắt của WHO, Giám đốc điều hành và là người đứng đầu Chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho rằng, việc điều tra rõ ràng nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2 có ý nghĩa vô cùng cấp thiết, vì cần phải tìm hiểu làm thế nào virus này vượt qua được rào cản về loài để lây nhiễm cho con người./.