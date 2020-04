WHO: Trung Đông cần nhanh chóng khống chế sự lây lan của dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, chính phủ các nước Trung Đông cần nhanh chóng có các giải pháp mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 sau khi các ca bệnh đã tăng lên khoảng 60.000, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước.

WHO lo ngại dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Đông. Ảnh: Getty

Giám đốc WHO tại Đông Địa Trung Hải Ahmed Al-Manzari nói rằng, số ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia Trung Đông tăng cao do hệ thống y tế yếu kém. Theo ông Al-Manzari ngay cả ở các quốc gia có hệ thống y tế mạnh ở khu vực cũng chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng các ca nhiễm và tử vong. Ngoại trừ Iran phát hiện hơn 50.000 ca mắc Covid-19, số ca mắc ở các nước trong khu vực Trung Đông thấp hơn châu Âu, Mỹ và Châu Á.

Nhưng các quan chức y tế thế giới lo ngại rằng số ca mắc thực tế cao hơn so với báo cáo và nhiều quốc gia hệ thống y tế kém do xung đột rất khó có thể ngăn chặn khủng hoảng của dịch Covid-19. WHO cho biết tổng số ca mắc Covid-19 trong khu vực Trung Đông đã tăng lên 58.168 từ 32.422 ca vào ngày 26/3.

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ phân bổ 26,9 triệu USD tài trợ khẩn cấp để giúp Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ các nước cải thiện năng lực giám sát và ngăn chặn dịch. Yemen chưa xác nhận bất kỳ trường hợp mắc Covid-19 nhưng đây được coi là một trong những quốc gia có nguy cơ khủng hoảng cao nhất vì hệ thống y tế yếu kém. Nước này cũng đã phải đối mặt với các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, bạch hầu và sốt xuất huyết khiến hàng nghìn người tử vong./.