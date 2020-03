WHO: Xét nghiệm là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho đây là một biện pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lan rộng. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này có 1 thông điệp rất đơn giản gửi tới các nước là “xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm”.

WHO kêu gọi đẩy mạnh xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo ông Tedros, qua việc xét nghiệm, bệnh nhân được phát hiện và được cách ly nhanh chóng. Điều này đã được một số nước làm rất tốt như Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc,… Ngoài ra, bên cạnh bước đi quan trọng này, các nước cũng cần tuân thủ các biện pháp chiến lược khác nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Người đứng đầu WHO hôm qua một lần nữa khẳng định, đại dịch Covid-19 có thể ngăn chặn.

Cũng theo WHO, hiện một số nước trên thế giới hiện đã sử dụng sân vận động, hội trường… là nơi điều trị cho những người mắc Covid-19 ở thể nhẹ; một số khác cho phép bệnh nhân cách ly tại nhà. Tuy nhiên, WHO cảnh báo, việc cách ly ở nhà có thể gây nguy hiểm cho những người thân, do đó, biện pháp này cần phải tuân thủ nghiệm ngặt các chỉ dẫn cách ly của WHO./.