WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

Phát ngôn viên Tổng thống Indonesia, ông Fadjroel Rachman ngày hôm nay xác nhận, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Thedros Adhanom đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Joko Widodo cải thiện các cơ chế ứng phó khẩn cấp, bao gồm ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Covid-19.



Trong bức thư, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao các nỗ lực của chính phủ Indonesia trong việc đối phó với Covid-19. Bên cạnh đó, WHO đã đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan Covid-19 tại quốc gia có dân số đông thứ 4 thế giới này.

Học sinh đeo khẩu trang tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: EPA-EFE)

Trong thư, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra các thông tin và các dự liệu phân tích về Covid-19 và cho rằng, để đánh bại virus SARS CoV2, mỗi quốc gia cần thực hiện các biện pháp mạnh để làm chậm quá trình lây lan của dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, rất đáng tiếc khi các trường hợp đầu tiên không được phát hiện ngay thời kỳ đầu của dịch dẫn đến gia tăng đáng kể các trường hợp lây nhiễm và tử vong ở một số quốc gia.

Vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nước, đặc biệt tại ở các quốc gia có dân số lớn và năng lực y tế chưa đồng đều, trong đó có Indonesia, tập trung phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid-19, tăng cường khả năng xét nghiệm, cách ly và kiểm soát dịch bệnh.

Theo WHO, ban bố tình trạng khẩn cấp là một biện pháp giúp Indonesia kiểm soát bệnh dịch và giáo dục cho cộng đồng về những rủi ro do Covid-19 gây ra. Theo WHO, những khuyến nghị này là một gói các biện pháp can thiệp cần thiết trong giai đoạn quan trọng để giải quyết đại dịch Covid-19 càng sớm càng tốt.

Trong thư, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng yêu cầu dữ liệu chi tiết từ Chính phủ Indonesia về việc giám sát, kiểm tra, nhận dạng, liên lạc và các dữ liệu khác liên quan đến các ca mắc Covid-19. Những dữ liệu này được coi là quan trọng để WHO có thể đánh giá rủi ro toàn cầu toàn diện hơn và có thể hợp tác, phối hợp hiệu quả với các cơ quan y tế của các quốc gia bị ảnh hưởng. Cuối cùng, WHO khẳng định sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ Indonesia trong phòng chống đại dịch toàn cầu này.

Đáp lại yêu cầu của WHO, phát ngôn viên Tổng thống Indonesia, ông Fadjroel Rachman cho biết, các khuyến nghị của WHO đã được chính phủ thực hiện. Theo đó, Chính phủ Indonesia đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có thành lập Lực lượng phản ứng nhanh về Covid-19. Lực lượng này được thành lập dựa trên Quyết định số 7 của Tổng thống năm 2020 với thành phần từ các bộ, ban, ngành của quốc gia, trong đó có cả quân đội và cảnh sát.

WHO chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3/2020. Dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và đã lan ra 118 quốc gia. Trong đó, Indonesia ngày hôm nay ghi nhận 96 trường hợp mắc Covid-19 với 5 trường hợp tử vong. /.