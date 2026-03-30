Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết

Sáng nay (30/3), người phát ngôn Cảnh sát Nam Sudan - ông Kwacijwok Dominic Amondoc cho biết, vụ việc xảy ra cuối tuần trước tại một mỏ vàng ở vùng núi Jebel Iraq, bang Trung Xích đạo (Equatoria), ngoại ô thủ đô Juba. Nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã bất ngờ tấn công và xả súng bừa bãi vào các phu vàng cùng người dân trong khu vực. Báo cáo ban đầu xác nhận hơn 70 người đã thiệt mạng và nhiều khác bị thương.

Cùng lúc, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các thi thể nằm la liệt tại hiện trường vụ tấn công. Một số người dân địa phương nhận định, đây có thể là vụ thanh toán trả thù nhau giữa các băng nhóm khai thác vàng trong khu vực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Trước vụ xả súng kể trên, tại mỏ vàng ở vùng núi Jebel Iraq cũng ghi nhận nhiều cuộc đụng độ ác liệt và gây thương vong giữa các băng nhóm khai thác vàng trong khu vực.