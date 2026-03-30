Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết

Thứ Hai, 22:45, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 70 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một mỏ vàng ở Nam Sudan cuối tuần trước.

Sáng nay (30/3), người phát ngôn Cảnh sát Nam Sudan - ông Kwacijwok Dominic Amondoc cho biết, vụ việc xảy ra cuối tuần trước tại một mỏ vàng ở vùng núi Jebel Iraq, bang Trung Xích đạo (Equatoria), ngoại ô thủ đô Juba. Nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã bất ngờ tấn công và xả súng bừa bãi vào các phu vàng cùng người dân trong khu vực. Báo cáo ban đầu xác nhận hơn 70 người đã thiệt mạng và nhiều khác bị thương.

Các tay súng ở Nam sudan. Ảnh minh họa: AP

Cùng lúc, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các thi thể nằm la liệt tại hiện trường vụ tấn công. Một số người dân địa phương nhận định, đây có thể là vụ thanh toán trả thù nhau giữa các băng nhóm khai thác vàng trong khu vực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.    

Trước vụ xả súng kể trên, tại mỏ vàng ở vùng núi Jebel Iraq cũng ghi nhận nhiều cuộc đụng độ ác liệt và gây thương vong giữa các băng nhóm khai thác vàng trong khu vực.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Tết Việt ở Bentiu, Nam Sudan
VOV.VN - Giữa không khí rộn ràng đón Xuân của quê hương, những cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Bentiu, Nam Sudan.

Cầu truyền hình đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ kết nối từ Trường Sa đến Nam Sudan
VOV.VN - Kết nối từ địa đầu Tổ quốc đến biển đảo xa xôi và vươn ra quốc tế, "Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ" là chương trình chính luận nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ (phát sóng vào Mùng 1 Tết), tái hiện bức tranh mùa Xuân của đất nước bằng thanh âm đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Quân đội Nam Sudan ban hành lệnh di dời tại bang Jonglei
VOV.VN - Quân đội Nam Sudan đã ban hành lệnh di dời đối với dân thường, các nhân viên từ phái bộ Liên Hợp Quốc và tất cả các tổ chức từ thiện khác, phải sơ tán khỏi ba quận ở bang Jonglei, trước khi tiến hành một chiến dịch chống lại lực lượng đối lập tại khu vực này.

