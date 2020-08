Ý tưởng sáng tạo cho các ông già Noel trong thời đại dịch Covid-19

Trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát trên khắp thế giới, các sự kiện văn hóa hầu hết bị hủy bỏ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Dù vậy, điều này không có nghĩa rằng các sự kiện đều phải dừng lại. Mới đây, một trường Đào tạo ông già Noel ở Anh đã lên kế hoạch để Giáng sinh năm nay, các em nhỏ trên khắp thế giới vẫn có cơ hội gặp gỡ ông già Noel theo cách an toàn mà vẫn không kém phần thú vị.

Các ông già Noel hào hứng tham gia khóa huấn luyện mùa dịch của công ty Ministry of Fun. Ảnh: Reuters

Còn bao lâu nữa sẽ đến lễ Giáng sinh? Lễ Giáng sinh năm nay sẽ diễn ra như thế nào khi dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc? Đó là điều nhiều người, trong đó có cả những người chuyên đóng vai Ông già Noel băn khoăn.

Để Giáng sinh năm nay có thể diễn ra như thường lệ trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa kết thúc, Trường học ông già Noel (Santa School) ở Anh đã tổ chức khóa học để giúp những ông già Noel có một mùa lễ an toàn.

Công ty giải trí Ministry of Fun mở “Trường học ông già Noel” đã 25 năm. Năm nay, họ quyết định tập hợp mọi người sớm hơn bình thường để trấn an khách hàng cũng như công chúng rằng, họ vẫn có thể mang đến những trải nghiệm an toàn mùa dịch bệnh.

Ông James Lovell, người sáng lập Công ty giải trí Ministry of Fun cho biết, năm nay họ đưa ra 3 thay đổi chính.

“Đầu tiên là khẩu trang, như các bạn thấy, khẩu trang của chúng tôi được thiết kế với viền lông trắng trông giống trang phục của ông già Noel. Tôi nghĩ những đứa trẻ sẽ cảm thấy thích thú với trang phục này. Thứ 2 là sẽ có giãn cách xã hội, ông già Noel và đứa trẻ sẽ cách nhau 2 mét. Tôi nghĩ điều này không hề làm mất đi điều kỳ diệu của lễ Giáng sinh. Thứ 3 là tặng quà. Chúng tôi cần đảm bảo rằng việc đó có thể thực hiện mà Ông già Noel không cần tận tay đưa quà cho các em. Vì thế, chúng tôi đã khéo léo dùng 1 chiếc xe trượt tuyết, Ông già Noel đặt quà lên đó. Đứa trẻ kéo một sợi dây nhỏ và món quà sẽ tiến về phía chúng”.

Ông Lovell cho biết, năm ngoái, công ty nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng Ông già Noel tặng quà. Năm nay, lượng khách đặt giảm xuống chỉ còn nửa. Tuy nhiên, ông hy vọng, việc mở lớp đào tạo sớm hơn như thế này có thể giúp mọi người thấy họ có thể làm gì trong lễ Giáng sinh năm nay và điều này có thể giúp thúc đẩy doanh thu.

Sau khi được đào tạo, nhiều ông già Noel cho biết họ đồng tình với phần đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh. Một người tham gia lớp học đào tạo ông già Noel cho biết: "Chúng tôi cần phải thực hiện các quy tắc an toàn để đảm bảo cho mọi người đều an toàn. Mặc dù, các biện pháp này khiến chúng tôi và các em có xa cách một chút nhưng niềm vui, tình yêu và điều kỳ diệu sẽ không bao giờ thay đổi”.

Hình ảnh ông già Noel trong mắt người dân toàn thế giới từ lâu đã gắn liền với những phép màu kỳ diệu thỏa mãn những mơ ước của trẻ thơ, thì bây giờ, với những ông già Noel được đào tạo bài bản về phòng chống dịch Covid-19 như thế này, các gia đình có con nhỏ yêu quý ông già Noel vẫn có thể tin tưởng sẽ có một kỳ lễ Giáng sinh vui vẻ và an toàn./.