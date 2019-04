Yemen lại tiếp tục đối mặt với đợt dịch tả bùng phát mới

Liên hợp quốc vừa cảnh báo, Yemen lại phải đối mặt với một dịch tả mới bùng phát, với số trường hợp nhiễm bệnh trong tháng 3 cao gấp đôi so với những tháng trước đó. Tại các bệnh viện ở thủ đô Sana, các giường bệnh đều chật kín, trong khi còn rất nhiều bệnh nhân muốn nhập viện để điều trị.

2 dịch tả bùng phát tại Yemen từ năm 2016 đã làm hơn 3.000 người tại Yemen thiệt mạng với 1 triệu 400.000 trường hợp mắc bệnh. Đợt dịch bùng phát vào tháng 4/2017 là nghiêm trọng nhất, không chỉ tại Yemen mà còn trên thế giới.

Một em bé mắc bệnh tả. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng dịch bệnh giảm đi trong những tháng cuối năm 2018. Tuy nhiên, với mùa mưa bắt đầu sớm hơn thường lệ trong năm nay, dịch bệnh lại có nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo giới chức y tế nước này, có hơn 76.000 trường hợp nhiễm mới và 195 trường hợp tử vong do bệnh tả trong tháng 3. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, dịch bệnh bùng phát năm nay có thể tồi tệ và nghiêm trọng hơn.

Tỷ lệ tử vong do bệnh tả năm nay vẫn thấp hơn so với năm 2017, nhưng tình hình nghiêm trọng hơn do mùa mưa năm nay đến sớm và cơ sở hạ tầng yếu kém hơn. Hiện, giới chức y tế trong và ngoài nước đang làm mọi việc có thể để tránh xảy ra viễn cảnh năm 2017.

Dịch tả cũng có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Hiện gần 2/3 trong dân số 23 triệu người của Yemen cần hỗ trợ nhân đạo và hàng nghìn người tử vong do suy dinh dưỡng cũng như mắc các bệnh dịch có thể phòng tránh được./.

