100.000 tuyển thủ từ 100 quốc gia tranh tài ở 16 môn dự eSports Nations Cup 2026

Dự kiến hơn 100.000 tuyển thủ sẽ tranh tài tại hàng trăm vòng loại diễn ra trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trong cả năm 2026, nhằm giành quyền đại diện trên đấu trường toàn cầu.

eSports Nations Cup 2026 (ENC) sẽ có 16 bộ môn thi đấu, phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái eSports toàn cầu, bao gồm: Apex Legends, Chess, Counter-Strike 2, Dota 2, EA SPORTS FC, Fatal Fury, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG: Battlegrounds, PUBG MOBILE, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Rocket League, Street Fighter 6, Trackmania, và VALORANT.

Việt Nam tiếp tục cho thấy năng lực cạnh tranh trên bình diện eSports toàn cầu. Gần đây, đội tuyển quốc gia đã giành chức vô địch thế giới tại PUBG Nations Cup 2025, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, các bộ môn như League of Legends vẫn duy trì lượng người theo dõi lớn và mức độ tương tác cao, với Chung kết Thế giới 2025 ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt xem đồng thời tại Việt Nam. Việc các bộ môn này góp mặt tại ENC 2026 mở ra cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài ở cấp độ cao, đồng thời củng cố sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ eSports thế giới.

“Danh sách các bộ môn tại ENC 2026 không chỉ xoay quanh những tựa game lớn nhất, mà hướng đến việc tạo ra pham vi tiếp cận rộng nhất. Không một tựa game nào có thể thu hút toàn bộ cộng đồng người chơi. Mỗi bộ môn tiếp cận các khu vực và nhóm người chơi khác nhau, và việc kết hợp các bộ môn là yếu tố giúp ENC trở thành một sân chơi mở. Điều này cũng tương tự ở cấp độ quốc gia: có những tựa game phát triển mạnh tại một số thị trường vài quốc gia, trong khi các tựa game khác có độ phủ rộng hơn. Thông qua hợp tác với các Đối tác Quốc gia, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một sân chơi chung, mở ra cơ hội cho các tài năng và thúc đẩy cộng đồng đồng hành cùng đội tuyển của mình”, ông Fabian Scheuermann, Giám đốc Nội dung trò chơi tại eSports Foundation, cho biết.

ENC đưa mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu eSports toàn cầu theo hướng có cấu trúc và định kỳ. Thông qua việc tạo điều kiện để các quốc gia và vùng lãnh thổ xây dựng đội tuyển, phát triển lộ trình tài năng và tham gia thi đấu quốc tế, ENC cung cấp một mô hình nhằm mở rộng quy mô tham gia và củng cố hệ sinh thái eSports toàn cầu.

ENC được bảo trợ bởi cam kết tài chính 45 triệu USD, trong đó bao gồm quỹ giải thưởng 20 triệu USD được phân bổ trực tiếp cho tuyển thủ và huấn luyện viên ở 16 bộ môn. Mức thưởng được áp dụng theo nguyên tắc “cùng thứ hạng, cùng mức đãi ngộ” cho tuyển thủ và ban huấn luyện, với 50.000 USD cho mỗi người ở vị trí vô địch, 30.000 USD cho vị trí á quân và 15.000 USD cho hạng ba, đảm bảo cấu trúc giải thưởng nhất quán và minh bạch.