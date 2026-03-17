中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AFC lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran

Thứ Ba, 15:35, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran.

ĐT Iran giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Đại diện của châu Á nằm cùng bảng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Tuy nhiên, việc Iran có tham gia tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không vẫn để ngỏ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích tại thủ đô Tehran vào ngày 28/2, khiến cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup, nhưng việc thi đấu có thể không phù hợp “vì sự an toàn của chính họ”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran nhận định ngay sau các cuộc không kích rằng, nước này khó có thể tham dự giải đấu.


Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á Windsor John (Ảnh: AFC).

Chia sẻ với truyền thông ngày 16/3, Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết: “Đây là thời điểm nhạy cảm, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng cuối cùng, quyết định thuộc về Liên đoàn Bóng đá Iran. Tính đến thời điểm này, họ đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham dự World Cup.

Iran là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Chúng tôi mong muốn họ thi đấu. Họ đã giành quyền tham dự, vì vậy hy vọng họ sẽ giải quyết được các vấn đề và có thể góp mặt tại giải”.

Trong trường hợp Iran rút lui, FIFA sẽ phải xử lý một tình huống đặc biệt ở kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội. Khi đó, phương án lựa chọn đội thay thế hoặc điều chỉnh lịch thi đấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

PV/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 Iran AFC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 13-3: ĐT Iran đối diện án phạt cực nặng nếu không dự World Cup 2026
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 13-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Iran đối diện án phạt cực nặng nếu không dự World Cup 2026; HLV Kim Sang Sik gọi nhiều gương mặt mới lên U23 Việt Nam đá giải ở Trung Quốc; Chuyển nhượng V-League 2025/2026 giai đoạn II khi nào đóng cửa?...

Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyên Iran không nên dự World Cup 2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đội tuyển Iran nên cân nhắc không tham dự FIFA World Cup 2026 vì “an toàn và tính mạng của chính họ”, dù khẳng định đội bóng này vẫn được chào đón tại giải đấu.

Bộ trưởng thể thao Iran tuyên bố đội nhà không dự World Cup 2026
VOV.VN - Bộ trưởng thể thao Iran - ông Ahmad Donyamali khẳng định ĐT bóng đá nam Iran sẽ không thể tham dự World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada mùa Hè năm nay.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá