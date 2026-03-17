AFC lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran

ĐT Iran giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Đại diện của châu Á nằm cùng bảng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Tuy nhiên, việc Iran có tham gia tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không vẫn để ngỏ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích tại thủ đô Tehran vào ngày 28/2, khiến cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup, nhưng việc thi đấu có thể không phù hợp “vì sự an toàn của chính họ”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran nhận định ngay sau các cuộc không kích rằng, nước này khó có thể tham dự giải đấu.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á Windsor John (Ảnh: AFC).

Chia sẻ với truyền thông ngày 16/3, Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết: “Đây là thời điểm nhạy cảm, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng cuối cùng, quyết định thuộc về Liên đoàn Bóng đá Iran. Tính đến thời điểm này, họ đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham dự World Cup.

Iran là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Chúng tôi mong muốn họ thi đấu. Họ đã giành quyền tham dự, vì vậy hy vọng họ sẽ giải quyết được các vấn đề và có thể góp mặt tại giải”.

Trong trường hợp Iran rút lui, FIFA sẽ phải xử lý một tình huống đặc biệt ở kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội. Khi đó, phương án lựa chọn đội thay thế hoặc điều chỉnh lịch thi đấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.